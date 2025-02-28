Госдеп США прекратил помощь в восстановлении энергетики Украины: на это тратили сотни миллионов долларов

Государственный департамент прекратил инициативу Агентства США по международному развитию, которая инвестировала сотни миллионов долларов, чтобы помочь возобновить энергосеть Украины. Эта помощь способствовала восстановлению после российских атак на энергосистему. При этом решение о прекращении такой помощи было принято еще до встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом 28 февраля.

Видео дня

Как сообщает издание NBC News, по словам двух представителей USAID, работавших в миссии агентства в Украине, США таким образом показали РФ, что не заботятся об Украине. "Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры по прекращению огня и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях", – сказал NBC News один из представителей USAID, принимавший участие в миссии в Украине.

Чиновник продолжил: "Россия ведет двустороннюю войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, в частности укрепляя энергетическую сеть… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса".

Еще недавно 64 американских государственных служащих работали в Украине с тем, чтобы обеспечить насущные потребности страны. Из них осталось всего 8 человек. Два чиновника предупредили, что выход USAID из Украины сделает ее энергетическую сеть уязвимой.

Сообщения о том, что США перестают оказывать помощь в восстановлении энергетики, не связано с ситуацией, которая сложилась во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, во время разговора с журналистами между Зеленским, американским президентом и вице-президентом произошла словесная стычка по поводу войны в Украине и значимости США в этом вопросе.

В то же время мировые лидеры поддержали президента Украины после напряженных событий в Белом доме. Первым отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, далее были президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства, американские сенаторы и другие чиновники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!