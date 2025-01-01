Глава дипмиссии Польши назвал Украину конкурентом на агрорынке ЕС и заявил, что тема сострадания "неуместна"

Польша защищает свой рынок от украинской агропродукции. При этом Украина является фактически конкурентом на агрорынке ЕС и поэтому "тема сострадания к своему конкуренту в таких разговорах несколько неуместна".

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Эмбарго Польши на украинскую продукцию является частью экономической политики польского государства для защиты своей экономики, в частности сельского хозяйства, заявил в интервью ZN.UA временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Дипломат заверил, что польское эмбарго на импорт украинской агропродукции не нарушает правил Евросоюза и отсутствие соответствующих нот это подтверждает. При этом он отметил, что Украина и Польша, по сути, являются конкурентами на агрорынке в Европе, поэтому Варшава пытается защитить собственные интересы.

"Хотелось бы, чтобы между нашими странами активизировались разговор и сотрудничество именно в области сельского хозяйства, чтобы выработать определенный алгоритм наших дальнейших совместных действий. А вот тема сострадания к своему конкуренту в таких разговорах несколько неуместна", – заявил Лукасевич.

Он добавил, что Украине следует присмотреться к опыту Польши на пути в ЕС, потому что тогда она сможет избежать многих ошибок. "Когда мы начинали переговоры, то также были глубоко разочарованы и даже обижены сложившейся ситуацией, обращали внимание на определенный моральный аспект. Но это не действует. А действует определенная система, работающая так, как работает. Сегодня польское сельское хозяйство трансформировалось. Мы являемся страной, которая занимается переработкой сельскохозяйственных культур и очень хорошо себя чувствует", – отметил дипломат.

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной продолжались с ноября 2023-го по апрель 2024 года. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины, и в частности уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты проходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", так как в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина ранее выразила мнение, что причиной протестов польских фермеров на границе с Украиной является внутриполитическая ситуация в самой Польше. В частности, стартовавшая подготовка к президентским выборам.

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