Украинцы должны заплатить налоги за доходы, полученные за рубежом: разъяснение ГНС

Украинцы должны заплатить налоги с доходов, которые они получили за рубежом. Но если украинец заплатил налоги за границей, можно избежать двойного налогообложения.

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Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы. "Если вы гражданин Украины и получаете доход за пределами страны, важно помнить свои налоговые обязательства. Вам необходимо подать декларацию о получении доходов и уплатить налоги", - сообщают в ведомстве.

Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается налогом по ставкам:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма перечисляется в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно не придется платить налог на доходы. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что нужно сделать?

Получить справку из налоговой иностранной страны об уплаченных налогах. Легализовать ее в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, к полномочиям которых относится легализация таких документов). То есть:

если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн. грн, то налог в Украине не уплачивается;

если же вы заплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу – 20 тыс. грн.

Что делать, если документов об уплате налогов нет?

Вы должны подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря

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