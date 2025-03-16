Финансовое давление на Россию растет: Bloomberg рассказал, что задумали союзники Украины

Лидеры 25 стран договорились ужесточить санкции против России и рассматривают возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Они также планируют представить свои предложения Дональду Трампу по гарантиям безопасности США для Украины.

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Об этом пишет Bloomberg. Британский премьер-министр Кир Стармер на встрече лидеров стран-союзников заявил, что около 25 стран договорились сохранять экономическое давление на Москву, чтобы вынудить Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну.

Стармер отметил, что санкции уже оказали значительное влияние на российскую экономику, а их усиление только повысит это давление. По его словам, союзники переходят в "оперативную фазу" формирования гарантий безопасности для Украины после войны. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны "очень мотивированы" приблизить мир, хотя конкретные механизмы реализации пока остаются предметом обсуждений.

Одним из ключевых вопросов встречи стало возможное арест замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. Хотя этот шаг сталкивается с политическими и юридическими препятствиями, он остается важнейшим вариантом для поддержки Украины. Лидеры подчеркнули, что подобное решение может существенно усилить украинскую обороноспособность и стать серьезным рычагом давления на Россию.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что все участники встречи готовы внести вклад в обеспечение мира, но пока рано говорить о практической помощи в виде миротворческих миссий. Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что ее страна не планирует направлять войска в Украину, однако будет поддерживать санкционную политику.

Лидеры также выразили намерение представить свои предложения Дональду Трампу, в частности, по гарантиям безопасности США для Украины. Предполагается, что эти гарантии будут включать в себя авиационную поддержку, разведку и мониторинг границ без непосредственного вовлечения американских войск в конфликт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) исключил из списков санкций четырех российских граждан. Ограничение было отменено для двух бизнесменов, министра и родственницы миллиардера.

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