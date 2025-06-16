ЕС намеренно затягивал торговые переговоры с Украиной: СМИ узнали причину

Еврокомиссия намеренно задерживала работу над долгосрочным торговым соглашением с Украиной. В ЕС не хотели спровоцировать протесты фермеров, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов в Польше и Румынии.

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Об этом сообщили источники польского СМИ Dziennik Gazeta Prawna. Они утверждают, что новое соглашение пойдет на пользу украинским производителям, а его условия будут выгоднее нынешних.

"Были опасения, что потенциальные протесты фермеров в обеих странах могут существенно подорвать президентские шансы проевропейского Рафала Тшасковского (который в итоге проиграл Каролю Навроцкому) и проевропейского Никушора Дана (который в итоге победил Джорджа Симиона)", - пишет DGP.

Как известно, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский Союз (ЕС) временно отменил пошлины и квоты на украинский сельскохозяйственный импорт, чтобы таким образом поддержать Украину в условиях, когда традиционные морские торговые пути по Черному морю оказались недоступными из-за угрозы со стороны РФ. Приоритетные условия действовали с июня 2022 года до 6 июня 2025 года, после чего вернулись "довоенные" квоты, а стороны начали переговоры о новом многолетнем торговом соглашении.

По словам еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Гансена, новые квоты будут установлены "где-то посередине" между текущими уровнями и теми, что с 2022 года. Но из-за опасений конкуренции со стороны украинских производителей польские фермеры неоднократно выходили на протесты с требованием отменить торговые преференции для Украины - последний раз это произошло в мае.

Торговые ограничения ЕС: как изменились условия в 2025 году

С июня и до конца 2025 года на импорт украинской аграрной продукции действуют квоты в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Они рассчитаны по формуле "7/12", то есть пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (на 7 из 12 месяцев года).

Новые правила распространяются на пшеницу, муку, меслины, кукурузу, ячмень, молоко, сливки, и сухое молоко. Квоты на другую агропродукцию (в частности мяса птицы, говядины, яиц) разделили еще дополнительно: 4/7 количества можно будет поставить по 30 сентября, а 3/7 - с этой даты и до 31 декабря.

По подсчетам аналитиков, возвращение к довоенным тарифным квотам с ЕС нанесет бюджету Украины 2,8-3,5 млрд убытков в 2025 году. А обновить правила торгового режима может будет только с 2026 года.

При этом OBOZ.UA сообщал, что Совет ЕС отменил все дополнительные проверки для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои из Украины. Это предоставит украинским производителям полный доступ к рынку ЕС и будет способствовать экспорту семян этих аграрных культур.

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