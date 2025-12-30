Согласно не очень давно рассчитанному уровню реальной минзарплаты Соединенные Штаты уступают не только небольшим Швейцарии и Ирландии или еще меньшим микространам, но и Франции, Великобритании и Германии, а также даже Испании со Словенией, едва опережая Португалию, "кризисную" Грецию и постсоветскую Литву.

("Коммунистическая" же КНР при этом колоссально уступает, не говоря уже обо всех вышеуказанных социальным гигантах, даже не такой социальной Польше – в почти три с половиной раза!)

Понятно, свои сумасшедшие социальные гарантии европейские страны могут предоставлять лишь потому, что дотрамповские США фактически освободили их всех от реальных расходов на безопасность, вот те и казятся при таких обстоятельствах от собственной наглости.

Казились.

Ибо времена теперь наступают совсем иные.

(К примеру, в той же Польше, то есть совсем рядом с большой войной и большой опасностью, уже говорят, что готовы ради достойной обороны "есть траву", хотя и до сих пор не достигли размера военных затрат хотя бы в 5 процентов от своего ВВП! Такая вот трава…)

Это не Трамп их всех кидает, говоря, что еще подумает, кого из них в случае чего защищать, а кого нет, параллельно честно рассматривая, например, Гренландию в качестве "ассоциированной с Соединенными Штатами" (то есть колонизированной) территории. Это они все его Америку на подобное провоцировали долгие годы.

"Главное: союзники больше не могут рассчитывать на автоматическую солидарность США, каждое решение которых способно создать проблемы внутри Альянса. Фактически произошла делегитимация евроатлантической солидарности. Вашингтон больше не рассматривает Европу как политического партнера, а только как пространство для торга и наживы", – совершенно справедливо отмечает о членах НАТО политический аналитик Роман Прядун.

"Чуєш: сурми заграли. Час розплати настав", – у этих известных слов сейчас есть определенный адресат. Европа, "сурми чуєш"???