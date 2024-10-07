Европа не будет получать российский газ через Украину: договор о транзите продлен не будет

Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией по газу по истечении срока его действия в конце 2024 года. Ведь стратегической целью Украины является лишить РФ доходов от продажи углеводородов, которые та потом направляет на войну с самой Украиной.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, призвав все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из России.

"Стратегическая цель Украины – наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", – сказал глава украинского правительства.

В ЕС готовы остаться без транзита газа через Украину

В то же время, по данным Bloomberg, прекращение транзита российского газа через территорию Украины не скажется на европейских потребителях. И хотя некоторые страны ЕС (например, Австрия и Словакия) все еще зависят от поставок российского газа, окончание контракта на его транзит через Украину вряд ли окажет влияние на укрепившийся европейский рынок.

"Определенный объем уйдет с рынка, но это известно рынку и заложено в цене. Наша общая позиция достаточно сильна перед зимой", – сказал генеральный директор Uniper SE, некогда крупнейшего в Германии импортера российского газа, Майкл Льюис.

В свою очередь, генеральный директор немецкой энергетической компании Securing Energy For Europe Эгберт Леге признал: объемы газа, поступавшего через трубопровод в Украине, можно заменить. Однако "в случае очень холодной зимы в системе может возникнуть определенный дефицит".

Впрочем, о готовности Европы обойтись без поставок из РФ говорит то, что, по данным энергетической группы Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Германии уже заполнены почти на 96%. Сделано это было благодаря стабильным поставкам из Норвегии и увеличенному импорту сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон пояснила, что завершение соглашения о транзите российского газа через Украину позволит положить конец десятилетиям зависимости Европы от российского ископаемого топлива. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину импорт российского газа уже сократился со 150 до 50 млрд кубометров.

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