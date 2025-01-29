Еврокомиссия предлагает ввести тарифы на всю агропродукцию и азотные удобрения из России и Беларуси: что это значит

Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт всех сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений из России и Беларуси. Речь идет о категориях, которые до этого не подпадали под европейские ограничения.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕК. Окончательное решение будут принимать Европарламент и Совет Евросоюза. Голосование пройдет по процедуре квалифицированного большинства.

"Европейская комиссия приняла предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси, а также на некоторые азотные удобрения. Сельскохозяйственная продукция, на которую распространяются новые пошлины, составила 15% аграрного импорта из России в 2023 году, еще не являвшегося объектом повышенных пошлин", – отметила пресс-служба.

Импорт продукции из РФ и РБ, в частности удобрений, составляет потенциальный риск для продовольственной безопасности ЕС из-за возможных недружественных действий со стороны Москвы. Поэтому в Европе хотят снизить свою зависимость.

Также ограничения будут способствовать восстановлению внутреннего производства удобрений в Европе, пострадавшему из-за энергетического кризиса.

Новые пошлины помогут ЕС обеспечить стабильные поставки аграрной продукции и удобрений из третьих стран, что делает их доступными для европейских фермеров.

Тарифы должны снизить доходы России от экспорта, что важно в контексте российско-украинской войны.

В то же время эти ограничения не коснутся поставок российских и беларусских товаров в третьи страны. В ЕС объяснили это своими обязательствами поддерживать глобальную продовольственную безопасность.

На практике это означает, что условия купли-продажи таких товаров будут неизменными, например правила использования складских помещений на территории Евросоюза, транспортировка товаров кораблями с припиской в ЕС, предоставление страховых и финансовых услуг.

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