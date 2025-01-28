Санкции больно ударили по самой прибыльной отрасли России: к какому шагу вынуждают Путина

Прощальные санкции, которые ввела против российского нефтяного сектора администрация экс-президента США Джо Байдена, заметно повлияли на объемы экспорта российских энергоресурсов. Итак, если Украина продолжит атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ, в Кремле будут вынуждены начать закрывать нефтяные скважины.

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Об єтом говорят данные сервиса Russia Fossil Tracker. Согласно трекеру, после 10 января, когда Белый дом объявил о новых санкциях против РФ, заметно упали показатели продажи за границу российских газа (включая сжиженный природных газ, СПГ), нефти и нефтепродуктов.

Экспорт энергоносителей остается главным источником финансирования незаконного вторжения Путина в Украину. Сейчас – хорошее время, чтобы поразить больше нефтеперерабатывающих заводов и добавить санкции", – отмечает OSINT-исследователь Мортен Бйорн.

Он отметил, что остановка Рязанского НПЗ после двух атак украинских БПЛА приведет к падению нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки сразу на 5%. Но поскольку данные на графике изображаются с двухнедельной задержкой, любые изменения станут заметны только через 14 дней. Поскольку у России нет физической возможности экспортировать больше неочищенного нефти-сырья, это может привести к закрытию нефтяных скважин, считает Бйорн.

Кроме того, есть некоторое падение в экспорте российского газа в связи с остановкой его транзита через украинскую территорию. Вместе с этим без газа осталось и непризнанное Приднестровье.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские нефтяные потоки резко останавливаются из-за того, что санкции США заблокировали танкеры и усложнили экспорт. В частности, было запрещено обслуживание танкеров, зафрахтованных после 10 января 2025 года, ограничена перевозка российской нефти через порты, связанные с проектами "Сахалин-1" и "Сахалин-2", усилен контроль для экспорта через ключевой тихоокеанский порт "Козьмино" . Ограничения уже снизили поставки нефти до 2,75 миллиона баррелей в день, что стало самым большим падением за последний год.

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