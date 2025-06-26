В Украине завершают масштабное строительство: где поезда будут ездить по "специальной" колее

Уже в июле в Ужгороде заработает евроколея, что позволит украинцам прямым железнодорожным сообщением добираться в Будапешт, Вену, Братиславу и Кошице без пересадок и задержек на границе. Следующими городами, где планируется прокладка пути станут Львов, Черновцы и Луцк.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава в интервью СМИ. По его словам, запуск пути европейского стандарта в Ужгороде — это не только удобство для пассажиров, но и стратегический шаг на пути к транспортной интеграции Украины с Евросоюзом .

Евроколея позволит избежать пересадок на границе, значительно сократив время в пути и сделав железнодорожные поездки в ЕС доступными. Параллельно с Ужгородом идет подготовка к строительству евроколеи во Львове и Черновцах. По словам Кавы, следующим городом, который получит железнодорожное сообщение с ЕС по евростандарту, станет Луцк. Ожидается, что за 4-5 лет это обеспечит качественное и регулярное пассажирское сообщение со странами Европы.

Несмотря на перспективность проекта, Кава отметил, что полная замена украинской широкой колеи (1520 мм) на европейскую является экономически нецелесообразной. Даже страны-члены ЕС, такие как Финляндия, которые пользуются идентичным украинскому стандарту, не осуществляют полную замену. К тому же, широкая колея в Украине имеет преимущества для грузоперевозок – она позволяет транспортировать поезда вдвое большего веса, что делает ее экономически эффективной.

Еще одним решением для сохранения эффективности является развитие контейнерной логистики. Благодаря расширению количества контейнерных терминалов на границе, перегрузка грузов между путями разного стандарта больше не представляет значительной проблемы. Это позволяет избегать масштабного строительства новых линий и одновременно интегрироваться в европейскую логистическую сеть.

Интересно, что разница между украинской и европейской колеей ощутима даже в комфорте для пассажиров. Например, вагоны в Украине имеют ширину до 3,5 м, в то время как европейские – только 2,8 м, что делает поездки украинскими поездами более просторными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" не будет прекращать движение поездов даже во время обстрелов, поскольку железная дорога – это единственная экосистема, где остановка одного поезда блокирует другие. Поезда перевозят раненых, дипломатов, гуманитарные и стратегические грузы, поэтому их движение критически важно в любых условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!