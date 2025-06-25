"Укрзализныця" не будет останавливать поезда во время обстрелов: каковы причины такого решения

"Укрзалізниця" (УЗ) не прекращает и не будет прекращать движение поездов даже во время обстрелов, поскольку железная дорога – это единственная экосистема, где остановка одного поезда блокирует другие. Поезда перевозят раненых, дипломатов, гуманитарные и стратегические грузы, поэтому их движение критически важно в любых условиях.

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Об этом рассказал руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко в комментарии СМИ. "Мы работаем с первого дня полномасштабной войны. Все эти риски мы понимаем и просчитываем, имеем на них сценарии реагирования. Надо понимать, что железная дорога – это единственная экосистема, в которой если один поезд остановится, другие его не смогут объехать", – отметил он.

Иначе говоря, остановка одного состава может вызвать полный паралич движения на направлении, что недопустимо в военное время. Он также отметил, что УЗ обеспечивает перевозку стратегических грузов, дипломатических делегаций, раненых, эвакуированных лиц, в том числе детей. "Мы не можем остановиться и закупорить все это движение", – подчеркнул Шевченко. По его словам, именно поезда стали каналом коммуникации с горячими точками и "транспортом первой помощи" для большого количества украинцев.

Несмотря на все угрозы, компания принимает меры безопасности. "Мы делаем много, чтобы обезопасить пассажиров. У нас круглосуточный диспетчерский контроль. У нас круглосуточная связь с военными там, где это необходимо. Поэтому мы четко понимаем, где и как мы едем", – заверил представитель УЗ.

Хотя бывают случаи, когда поезда попадают под воздействие взрывных волн или обломков, Шевченко подчеркнул, что поезд – это движущаяся мишень, в которую попасть гораздо труднее, чем в любую статическую. Железнодорожный транспорт, несмотря на риски, остается относительно безопасным вариантом передвижения во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, днем 24 июня российские войска атаковали Днепр, в облцентре во время воздушной тревоги прозвучал ряд взрывов. Под вражеской атакой оказался также Самар, одна из ракет взорвалась возле пассажирского поезда.

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