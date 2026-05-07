"Это скачок вперед": израильские импортеры сами обратились к Украине, чтобы заблокировать ввоз ворованного Россией зерна – посол

Ассоциация израильских импортеров сельскохозяйственной продукции обратилась к посольству Украины в Израиле с просьбой подписать меморандум о сотрудничестве, который позволил бы исключить поставки в Израиль зерна, похищенного Россией с временно оккупированных территорий. При этом компании пожаловались на действия израильского правительства, которое не предоставило им полной информации о дальнейших действиях на фоне зернового скандала.

Об этом OBOZ.UA сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По его словам, обращение было подано через юридических представителей ассоциации. Украинская сторона в ответ инициировала согласование с правительством, чтобы получить соответствующие полномочия для такого взаимодействия.

Посольство также коммуницирует с украинскими компетентными органами, которые отслеживают происхождение зерна, в частности с применением спутникового мониторинга и других инструментов контроля логистических цепей.

"Мы считаем, что это шаг вперед, это скачок вперед, потому что ассоциация импортеров пожаловалась на то, что израильское правительство не может их ориентировать в течение последних двух недель, относительно того, каким образом им действовать в этой ситуации", – отметил Корнийчук.

Он уточнил, что ключевым фактором для обращения стала угроза санкционных рисков. Компании решили не рисковать собственной репутацией, ведь это крупный бизнес, который работает на местном рынке более 50 лет.

"Ассоциацию к этому шагу мотивировало нежелание попасть под санкции, о которых объявил президент Зеленский. О том, что мы сами введем санкции против тех предприятий, которые импортируют, и будем просить Евросоюз о том, чтобы он также наложил свои санкции. Это компании уважаемые и с 50 плюс годами работы на местном рынке. Они действительно переживают за свою репутацию и не хотят нарваться на скандал и на санкции", – сказал посол.

Скандал с зерном с оккупированных территорий: что предшествовало

Скандал вокруг поставок украинского зерна с временно оккупированных территорий в Израиль разгорелся в конце апреля 2026 года. Тогда украинский МИД официально вызвал посла Израиля Михаэля Бродского и вручил ноту протеста из-за прибытия в порт Хайфы судна PANORMITIS с зерном, которое было вывезено с оккупированных территорий.

Пшеница была загружена во временно оккупированном Бердянске, после чего–перегружена на PANORMITIS в российском порту "Кавказ". Это подтверждают спутниковые снимки, хотя российский поставщик утверждал, что пшеница якобы "была выращена в Сибири".

По данным OBOZ.UA в дипломатических кругах, кроме того, украинские адвокаты передали запрос об аресте корабля в Генеральную прокуратуру Израиля. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Киев неоднократно предупреждал израильскую сторону о рисках приема похищенного зерна и возможных последствиях для двусторонних отношений.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на инцидент. Он, в частности, отмечал, что поставки украденного Россией украинского зерна в Израиль не может считаться "чистым бизнесом", поскольку речь идет об имуществе, добытом незаконным путем. Ответственность за такие действия должна наступать согласно законодательству, подчеркнул глава государства и пригрозил санкциями.

После огласки к ситуации присоединился Евросоюз. В Еврокомиссии подтвердили, что обратились в МИД Израиля для выяснения обстоятельств относительно судна, которое могло перевозить зерно с оккупированных украинских территорий. В ЕС также подтвердили о готовности применять санкции против физических и юридических лиц, если речь пойдет о содействии обходу санкций или финансированию российской агрессии.

30 апреля МИД Израиля сообщил, что полученный от Украины запрос об аресте одного из судов имел "фактические пробелы". Впрочем, в тот же день один из ключевых импортеров пшеницы в Израиле, компания Zenziper, отложила прием российского судна PANORMITIS с зерном, которое было украдено с временно оккупированных территорий Украины. В результате кораблю пришлось развернуться и уйти прочь от берегов Хайфы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем несмотря на официальные предупреждения, судно ASOMATOS в Египте разгрузило почти 27 тысяч тонн похищенного украинского зерна. Это уже четвертый такой случай за последний месяц. В целом же в 2025 году Россия незаконно вывезла около 2 млн тонн, его продают на рынки Африки, Азии и Ближнего Востока.

