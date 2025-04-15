Это не налоги: Гетманцев назвал три источника денег для бюджета Украины

Налоги являются важным фактором функционирования государства, но это не первоочередной источник мобилизации внутренних ресурсов. Чтобы Украина могла мобилизовать весь внутренний финансовый ресурс, необходимые детенизация, углублять рынок облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) и избавиться от неэффективных бюджетных программ.

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Так считает председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил о публичном недовольстве планами властей повысить налоговую нагрузку в следующем году – в том числе тех, кто продает вещи на торговых онлайн-площадках.

"Моя принципиальная позиция заключается в том, что имея большую неопределенность по миру/продолжению войны, мы должны использовать все возможные источники для мобилизации внутренних ресурсов. И нет, первоочередными источниками являются не налоги", – заметил Гетманцев.

По его словам, есть три основных источника мобилизации внутреннего ресурса. А именно:

детенизация и борьба со схемами – в 2025 году это должно принести Украине 4 млрд долларов, то есть больше ссуды от Международного валютного фонда;

углубление рынка ОВГЗ , в том числе за счет большей вовлеченности банков;

, в том числе за счет большей вовлеченности банков; ликвидация неэффективных бюджетных расходов – такие программы тяготят госбюджет на десятки миллиардов гривен.

В частности нардеп предлагает пересмотреть финансирование содержания органов власти, а также отменить "непутевые" программы поддержки, к которым он относит и "Национальный кэшбек". Следует отметить, что Даниил Гетманцев уже не впервые призывает пересмотреть именно эту программу. Ранее он заявлял, что суммы, выплачиваемые участникам программы (а это выходит в среднем всего по 105 гривен на человека ежемесячно), не соответствуют заявленным целям, то есть не поддерживают развитие экономики. В целом с сентября 2024 года по январь-2025 украинцам выплатили лишь 1,1 млрд грн кэшбеку – это значительно меньше планируемых 3 млрд грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в апреле украинским бизнесменам придется представлять обновленную форму налоговой декларации. В форму впервые включат расчет к уплате военного сбора.

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