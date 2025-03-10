Неутешительные результаты "Национального кэшбека": Гетманцев рассказал, что пошло не столько с программой

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") считает, что программа " Национальный кэшбек " не принесла государству ожидаемых результатов. Выплаты были задержаны, а средняя сумма, полученная гражданами, составила лишь 105 гривен в месяц, что не стало значительной поддержкой для экономики.

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Такими мыслями он поделился в своем Telegram. Согласно данным Минэкономики, за период с декабря по январь украинцы смогли накопить 714 миллионов гривен, но получили их только с 7 марта, хотя платежи находились в статусе "в обработке" с 18 февраля.

Как отметил Гетманцев, "неутешительные" результаты программы связаны с подобными задержками. Средства, которые обещали выплатить еще в третьей декаде февраля, стали доступны гражданам только спустя несколько недель. Это уже первая проблема, которая помешала эффективности программы – задержки в выплатах.

Всего средства получили 3,4 миллиона человек. Если разделить сумму на количество получателей, получится всего по 105 гривен на человека в месяц. Это гораздо меньше необходимого минимума даже для покрытия расходов на мобильную связь, не говоря уже о реальной поддержке экономики. Как отметил Гетманцев, эта сумма очевидно не соответствует заявленным целям программы и не стала серьезной поддержкой для развития экономики.

Согласно информации Минэкономики, за декабрь украинцы накопили 436 миллионов гривен, а в январе – 414 миллионов гривен, что в сумме 850 миллионов. Однако выплаченная сумма значительно меньше этой величины. По словам Гетманцева, разница между начисленными и выплаченными суммами вызывает дополнительные вопросы и является еще одним фактором, свидетельствующим о неэффективности программы.

Всего за период с сентября 2024 года по январь 2025 года гражданам было выплачено лишь 1,1 миллиарда гривен, что значительно меньше планируемых 3 миллиардов. Только в среднем по 200 миллионов гривен в месяц было направлено на программу, что является достаточно низким результатом для того, чтобы программа могла стать мощным экономическим стимулом.

Другой аспект программы, вызывающий сомнения по словам Гетманцева, – это количество активных пользователей. Минэкономики заявляло, что к началу февраля таких было более 5 миллионов, а к началу января – 4,5 миллиона. Однако выплаты за декабрь и январь получили всего 3,4 миллиона человек. Это свидетельствует либо о неправильном использовании термина "активные пользователи", либо об ошибке в вычислениях. По словам Гетманцева, такая разница свидетельствует о несогласованности и проблемах программы.

Со стороны производителей также наблюдается понижение интереса к программе. В середине ноября 2024 года в программе участвовало 1586 производителей, предлагавших 324 тысячи товаров, а по состоянию на 7 марта число производителей возросло лишь до 1756, предлагая 369 тысяч товаров. Это означает, что интерес со стороны производителей к программе не возрос так, как это было запланировано, и количество доступных товаров не увеличилось значительно.

Единственное, что можно похвалить в рамках программы, по словам Гетманцева, – это 1208 украинцев, которые потратили более 30 тысяч гривен на товары отечественного производства и получили максимальный кэшбек в 3 тысячи гривен. Однако, как отметил Гетманцев, эти результаты не могут быть достаточным достижением для программы, обещавшей значительную поддержку для большинства потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, больше всего денег "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" украинцы потратили на оплату коммунальных услуг – на это они направили 3,8 млрд грн, что составляет 56% общей суммы. Меньше этих денег украинцы тратят (среди популярных вариантов) на кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – всего 29 млн грн.

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