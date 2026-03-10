Эскалация на Ближнем Востоке может осложнить газовую ситуацию в Европе и Украине – Reuters

Эскалация вокруг Ирана может осложнить подготовку Европы к следующему отопительному сезону и подтолкнуть цены на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков энергетического рынка.

По их оценкам, напряженность на Ближнем Востоке может повлиять на поставки сжиженного природного газа (LNG) и усилить конкуренцию за ресурс между Европой и Азией. Дополнительный риск создает и ситуация с запасами: европейские газовые хранилища сейчас заполнены примерно на 60%, тогда как в прошлом году в этот же период этот показатель составлял около 68%.

Для Украины это означает потенциально более сложные условия импорта газа, ведь страна частично зависит от европейского рынка и вынуждена конкурировать за ресурс в периоды дефицита.

В то же время участники рынка обращают внимание, что часть газодобывающих проектов в Украине продолжают простаивать из-за санкционной политики, решений правительства и регуляторных органов. В частности, в прошлом году добыча останавливалась на предприятиях компании "Укрнефтебурение", одном из крупнейших частных производителей газа в Украине. О проблемах с реализацией лицензий также сообщала британская Enwell Energy. Независимый председатель совета директоров компании Чак Валескини заявлял, что при наличии стабильных правил работы на рынке компания могла бы обеспечить дополнительные 75 млн кубометров газа, 13 тыс. тонн конденсата, 7 тыс. тонн нефти и 5,5 тыс. тонн сжиженного газа для украинского рынка.

Эксперты отмечают, что в условиях роста глобальной энергетической напряженности запуск внутренних ресурсов может стать одним из факторов укрепления энергетической безопасности страны.