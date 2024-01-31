ЕС заморозил 260 млн евро России, доходы от них получит Украина: в Минюсте объяснили процедуру

В Европейском Союзе (ЕС) пересчитали замороженные активы центробанка России. Сумма составила 260 млрд евро, из которых 210 млрд – в Бельгии и Люксембурге. Доходы именно с этих средств будут использоваться для передачи Украине. Однако фиксация суммы активов – лишь первый шаг, ЕС еще нужно утвердить соответствующий правовой механизм.

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Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая по итогам переговоров в Бельгии, которая председательствует в ЕС. По словам чиновницы, ЕС уже "провел большую домашнюю работу" по розыску и фиксации активов в юрисдикциях стран-членов.

"В основном суверенные активы существуют в форме бондов, облигаций и других инструментов. По мере того, как эти инструменты достигают срока погашения, они конвертируются в кэш. Почти все активы хранятся на счетах крупных депозитарных учреждений типа Euroclear или на счетах центральных или резервных банков", – объяснила Мудрая.

Именно сверхприбыли от этих финансовых инструментов и собираются направлять на помощь Украине. "И ЕС продолжит работу над тем, чтобы все найти и инвентаризировать, этот факт также подтвердили послы ЕС", – отметила представитель Минюста.

В ходе будущей работы Евросоюзу нужно совершить еще два важных шага. Мудрая перечислила такие:

Аккумулировать замороженные активы РФ на одном счете в Euroclear

Этот процесс потребует согласования от всех 27 стран ЕС. "Но Еврокомиссия работает со сверхскоростью. Пообещали сделать быстро", – отметили в Минюсте.

Передать сверхприбыли от активов в Euroclear Украине

На этот счет у стран ЕС пока нет единства. Спорят именно о механизме передачи. По мнению Еврокомиссии, средства сперва должны поступать в специальный фонд, а уже из него – или на финансирование помощи ЕС Украине, или Украине напрямую.

По словам Мудрой, сейчас в ЕС обсуждают политические, юридические, экономические риски внедрения такой системы. Однако в украинском Минюсте ожидают позитивного решения блока.

"Скорее да, чем нет. Бельгийское правительство, Министерство юстиции, МИД заверили нас, что сделают все от них зависящее, чтобы вопрос направления сверхприбылей был решен в ходе председательства страны в ЕС", – проинформировала Мудрая.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Евросоюз имеет право объявить доходы от активов страны-агрессора РФ "не принадлежащими России". Это значит, что ЕС может конфисковать такую прибыль в одностороннем порядке.

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