ЕС в ускоренном режиме ввел новые санкции против Беларуси: что в списке

Совет ЕС в ускоренном режиме утвердил расширение санкций в отношении Беларуси за ее помощь России в агрессивной войне против Украины. Главная цель новых ограничений – более плотная синхронизация беларуских пакетов санкций с российскими, а также противодействие обходу мер в отношении РФ через Беларусь.

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Об этом сообщила Еврокомиссия. Так, теперь на Беларусь, как и на Россию, распространяются такие запреты:

на ввоз ряда высокочувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны;

на поставки огнестрельного оружия и боеприпасов;

на поставки товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.

"Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствие с санкционным режимом в отношении России. Эти ограничительные меры принимаются в ускоренном режиме с учетом срочности, связанной с борьбой против обхода санкций в отношении некоторых высокочувствительных товаров и технологий", – отметили в Еврокомиссии.

Там добавили, что будут прилагать все усилия для обеспечения соблюдения санкций и борьбы с их обходом. В частности, для этого был введен 11-й пакет санкций против России в июне 2023 года.

"ЕС принял новые меры по предотвращению обхода санкций. ЕС продолжает тесно сотрудничать с третьими странами и будет продолжать предоставлять рекомендации и техническую помощь в отношении сферы действия санкций ЕС", – объяснили еврочиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США пригрозили санкциями всем странам, поставляющим оружие России. Эти ограничения могут быть применены в том числе против КНДР, если она предоставит РФ боеприпасы, оружие или военную технику.

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