ЕС в ускоренном режиме ввел новые санкции против Беларуси: что в списке
Совет ЕС в ускоренном режиме утвердил расширение санкций в отношении Беларуси за ее помощь России в агрессивной войне против Украины. Главная цель новых ограничений – более плотная синхронизация беларуских пакетов санкций с российскими, а также противодействие обходу мер в отношении РФ через Беларусь.
Об этом сообщила Еврокомиссия. Так, теперь на Беларусь, как и на Россию, распространяются такие запреты:
- на ввоз ряда высокочувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны;
- на поставки огнестрельного оружия и боеприпасов;
- на поставки товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.
"Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствие с санкционным режимом в отношении России. Эти ограничительные меры принимаются в ускоренном режиме с учетом срочности, связанной с борьбой против обхода санкций в отношении некоторых высокочувствительных товаров и технологий", – отметили в Еврокомиссии.
Там добавили, что будут прилагать все усилия для обеспечения соблюдения санкций и борьбы с их обходом. В частности, для этого был введен 11-й пакет санкций против России в июне 2023 года.
"ЕС принял новые меры по предотвращению обхода санкций. ЕС продолжает тесно сотрудничать с третьими странами и будет продолжать предоставлять рекомендации и техническую помощь в отношении сферы действия санкций ЕС", – объяснили еврочиновники.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США пригрозили санкциями всем странам, поставляющим оружие России. Эти ограничения могут быть применены в том числе против КНДР, если она предоставит РФ боеприпасы, оружие или военную технику.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!