ЕС уже "пакует" деньги для Украины: когда поступит первая выплата из 90 млрд евро

Еврокомиссия рассчитывает осуществить первые выплаты по кредитной программе для Украины на 90 млрд евро уже на следующей неделе – то есть с 18 по 24 мая. Деньги пойдут не только на оборону – но и на закрытие бюджетных потребностей государства.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое проходит 11 мая в Брюсселе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она подтвердила: выплаты по кредиту для Украины движутся "хорошим путем".

"Это моя ответственность. Все, что касается Украины, является ответственностью Европейской комиссии. Поэтому мы движемся хорошим путем. Я надеюсь, что уже на следующей неделе мы сможем осуществить первые выплаты", – сказал он.

Финансирование планируется обеспечить до конца 2027 года. Вместе с поддержкой доноров выделенных средств должно хватить на покрытие значительной части потребностей украинского бюджета.

На что пойдут деньги

Кос напомнила, что средства имеют два назначения. Первое – поддержка обороноспособности, второе – финансирование госбюджета для нормального функционирования страны в условиях войны.

"Эти деньги позволят Украине защищать не только свою страну, но и Европу и европейские ценности", – отметила еврокомиссар, отвечая на вопрос, остановит ли кредит войну.

Какие условие

Получение средств привязано к реформам. По словам еврокомиссара, Украина их проводит – и это открывает путь к финансированию.

Параллельно Еврокомиссия призывает все государства-члены как можно быстрее официально открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС. Первый кластер может быть открыт еще во время кипрского председательства, остальные пять – в июле.

Что предшествовало

23 апреля Совет Европейского Союза окончательно одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Как и предусмотрено нормами ЕС, решение приняли единогласно все страны-члены блока.

Это стало возможным после того, как накануне Венгрия сняла вето, и послы ЕС смогли прийти к принципиальному письменному согласию о выделении денег для Украины. Будапешт пошел на уступки после перезапуска Украиной нефтепровода "Дружба" и возобновления поступлений в страну российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ожидает, что деньги от Евросоюза начнут поступать до конца мая или начала июня. "Это усиление нашей армии: и внутреннее производство отечественного украинского оружия, и (поставки. – Ред.) от партнеров дефицитного оружия. Мы будем готовы также рассматривать такие возможности. Но, прежде всего, это социальная поддержка наших людей, поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы", – заверил Зеленский.

