ЕС ударил санкциями по 74 танкерам "теневого флота" РФ: сможет ли Кремль быстро найти новый "металлолом"

Последний 16-й пакет санкций ЕС против России затронул 74 танкера, которые Кремль использует для обхода нефтяных ограничений. В результате в черном списке оказалось уже каждое второе судно российского "теневого флота". Быстро восстановить этот флот Кремль уже не сможет – нужных ему кораблей в мире практически не осталось.

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Об этом рассказал стратегический советник "Razom We Stand" Олег Савицкий в интервью "Мы-Украина". По его словам, у РФ не шансов найти новые 74 судна для "теневого флота" в краткосрочной перспективе.

"За последние годы они подняли практически весь хлам из морского судоходства. Они выкупали танкеры, которым по 20-30 лет – металлолом, от которого очень радостно избавлялись судовладельцы. Дальше такими темпами расширять теневой флот Россия просто не сможет", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что проблема заключается и в количестве доступных танкеров, и в их цене. Россия, по сути, подставила сама себя, создав повышенный спрос на судоходный металлолом, который и повлиял на его стоимость.

"Этих старых танкеров очень мало осталось – они их практически все выкупили. Да и цены на суда тоже выросли. Потому что все понимают, что в России очень большой интерес к судам, и соответственно теперь их покупать еще дороже, и доступных судов стало гораздо меньше", – рассказал Савицкий.

Напомним, по словам руководительницы санкционного направления KSE Institute Юлии Павицкой, в настоящее время около половины из 650 судов "теневого флота" РФ уже попали под санкции. В то же время этого недостаточно для значительного ограничения российского экспорта, поскольку Москва активно находит новые пути обхода ограничений, считает специалистка.

По словам эксперта, в этом контексте критически важно, чтобы санкции были регулярными и последовательными, в частности со стороны ЕС и других международных партнеров. Уже сейчас страны "Нордически-Балтийской восьмерки" планируют ввести новые ограничения, направленные на блокировку операций российских танкеров. В перспективе это может усилить санкционное давление и вынудить Россию искать еще более сложные и дорогие пути обхода.

Как сообщал OBOZ.UA, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2025 года, Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против России. Кроме танкеров, ограничения затронули деятельность 8 росСМИ в Европе, еще 13 российских банков были отключены от платежной системы SWIFT.

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