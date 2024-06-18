Решение "Большой семерки" по российским активам: что известно и почему борьба за 300 млрд долларов продолжается

Лидеры стран "Большой семерки" решили предоставить Украине ссуды, которые будут погашаться за счет доходов от 300 млрд дол. замороженных российских активов, из которых 50 млрд. дол. будут предоставлены до конца 2024 года или в начале 2025 года. Украина будет продолжать работу над полной конфискацией этих активов, ведь это законно, экономически обоснованно и морально правильно.

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Об этом рассказала член правления Центра противодействия коррупции (ГПК), соучредительница Международного центра украинской победы Елена Галушка. В конце прошлой недели лидеры стран "Группы семи" официально объявили о том, что G-7 предоставит Украине ссуды, которые будут погашаться за счет доходов от 300 млрд дол. замороженные активы.

Помощь поступит в форме грантов. В официальном коммюнике, опубликованном по итогам саммита, отмечено, что страны "Большой семерки" подтверждают непреклонную поддержку Украины столько, сколько потребуется, и отмечают, что Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Президент США Джо Байден заявил, что такой шаг является еще одним напоминанием России, что " мы не отступим", тогда как Владимир Путин назвал это "кражей", которая "не останется безнаказанной".

Соглашение о предоставлении дополнительной поддержки Украине посредством использования ресурса замороженных активов показывает, что лидеры G-7 остаются единственными в поддержке Киева. Украине необходимы эти деньги: ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что на следующий год Украина нуждается в объеме от 12 до 15 млрд дол.

Впрочем, решение по кредиту – промежуточная победа. Украине следует дальше работать над полной конфискацией российских активов на 300 млрд долл., ведь это законно, экономически обоснованно и морально правильно.

Путь к этому решению

Российские суверенные активы – международные резервы Центрального банка РФ стоимостью свыше 300 млрд. дол. лежат замороженные в странах Запада. С началом полномасштабного вторжения в Украину Москве закрыли к ним доступ. Львиная доля хранится в Euroclear, финансовом учреждении со штаб-квартирой в Брюсселе, которое специализируется на хранении и расчетах по ценным бумагам. На этих активах Euroclear получил прибыль до налогообложения в размере 0,794 млрд. евро в 2022 году и 4,34 млрд. евро в 2023-м, что составляет более 5 млрд. евро за два года.

Что касается остальных активов, точный размер, форма и местоположение неизвестны. В США, например, может быть около 5 млрд. дол. "Группа семи" ранее обязалась держать их замороженными до момента выплаты Россией компенсации Украине за причиненный агрессией ущерб.

С декабря 2023 США вместе с Великобританией и Канадой продвигали в G-7 полную конфискацию, но это решение натолкнулось на большое сопротивление со стороны европейских стран. В апреле Конгресс США даже принял Закон о восстановлении экономического благосостояния и возможностей для украинцев (сокращение от англ. – закон REPO), позволяющий Белому дому конфисковать российские суверенные активы в США.

ЕС в свою очередь избрал наименее рискованный и, соответственно, наименее выгодный путь передавать Украине доходы ежегодно по мере их генерации в размере 3–4 млрд евро. Руководители Европейского центрального банка системно выступают против полной конфискации, сея панику. Именно поэтому США предложили альтернативную модель максимизации европейского решения, которая и была политически согласована на последнем саммите "Семерки".

Детали кредита

Страны G7 согласились, что нашей стране будут предоставлены индивидуальные кредиты через чрезвычайную программу ускоренных доходов для Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, или ERA) по собственным процедурам партнеров. В коммюнике саммита указано, что эксперты будут еще работать над деталями.

Эту модель партнеры называют кредитом, но для Украины эти средства станут безвозвратной помощью, поскольку погашение ссуд будет осуществляться за счет доходов от замороженных активов. " Учитывая, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа ", пояснила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Другая важная часть сделки – это то, что эти деньги будут направлены на закупку оружия и обеспечение армии, кроме экономических потребностей и восстановления разрушенного. "Мы намерены направить эти средства на военные, бюджетные нужды и нужды в восстановлении Украины – в пределах ограничений наших соответствующих правовых систем и административных требований", – говорится в коммюнике саммита.

По последним оценкам Всемирного банка, расходы на реконструкцию и восстановление Украины составляют 486 млрд дол. Ущерб существенно вырос, когда Украина страдала от ракетного голода, а Россия нанесла еще больший ущерб украинской энергетике.

Прозрачность и контроль

Пока неизвестно, какими будут механизмы прозрачности и контроля за их использованием. Механизмы распределения рисков при остановке или недостаточном уровне поступлений таких доходов еще согласовываются, но договоренность заключается в том, что они будут разделены между партнерами, а не упадут на плечи Украины.

По информации медиа, санкции ЕС, заморозившие эти активы, должны продлевать каждые полгода единогласно. Таким образом, даже одна страна, например Венгрия, может сорвать продление этих санкций. Сейчас в ЕС говорят, что они изучают варианты снижения этого риска, например, путем голосования за санкции реже или через национальное законодательство в Бельгии.

Перспективы полной конфискации

Противники полной конфискации уже вооружились новым аргументом, что предоставление кредита под гарантии замороженных активов закрывает путь для полной конфискации. Впрочем, если конфисковать тело, часть средств может пойти на погашение остального кредита, поэтому этот аргумент не имеет оснований.

Во многих западных медиа, освещавших результаты саммита "Группы семи", прослеживается один общий нарратив, что полная конфискация – это слишком сложно. Однако следует напомнить, что к весне 2024 года передача Украине доходов от замороженных активов или этот кредит на 50 млрд дол. также считались очень сложными, но их смогли воплотить, когда появилась политическая воля.

Группа серьезных экспертов-юристов заявляла, что конфискация российских замороженных активов не противоречит международному праву. Юристы направили письмо в столицы G-7, подписанное экспертами по международному праву из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, подробно объяснив, почему конфискация будет законной и обоснованной контрмерой в ответ на российскую агрессию.

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