ЕС пошел на сомнительную сделку с Орбаном касательно €50 млрд помощи Украине: FT раскрыл планы

Европейская комиссия (ЕК) готова пойти навстречу Венгрии и принять ряд ее требований, чтобы снять вето с рекордного пакета помощи для Украины на 50 млрд евро до 2027 года. В частности, ЕК хочет предложить дать премьер-министру Венгрии Виктору Обрану, которого называют "другом Путина", возможность остановить или пересмотреть выделение помощи Украине "на полпути" уже в 2025 году.

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Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на слова еврочиновников. Также Еврокомиссия готова согласиться на ежегодный аудит помощи для Украины. Кроме того, согласно плану компромисса, любая страна ЕС сможет поднять вопрос о продолжении выплат Украине.

"Вчера (11 января. – Ред.) официальные лица были проинформированы о компромиссном решении, которое предусматривает пересмотр пакета поддержки на полпути и включает в себя так называемый механизм "аварийного торможения", который может использовать любое государство-член ЕС", – говорится в материале.

Издание отмечает, что такой план дает Обрану "пространство для создания проблем в будущем". Однако аналитики считают, что венгерский премьер все равно не достиг того, чего шантажом требовал от ЕС, – ежегодного голосования о помощи Украине, на которое он мог бы каждый раз накладывать вето, выторговывая все новые и новые преференции для себя.

Один из чиновников, который участвовал в переговорах с Венгрией, считает такой вариант прогрессом. "У нас есть взаимодействие, и это позитивный момент... Наша цель состоит в том, чтобы все 27 (государств-членов ЕС. – Ред.) были на борту", – отметил он.

Издание отмечает, что у еврочиновников сохраняются опасения по поводу того, что Орбан может выдвинуть новые требования к ЕС, Однако большинство переговорщиков настроены более позитивно, чем в декабре-2023. "Сегодня гораздо больше оптимизма, чем было в конце прошлого года", – сказал один из них.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия планировала предоставить Украине 50 млрд евро на 4 года из общего бюджета ЕС. Орбан наложил вето на это решение на саммите лидеров ЕС в середине декабря. Совет ЕС созвал новую встречу 1 февраля.

При этом на случай, если не получится договориться с Орбаном, у 26 стран ЕС есть "план Б". Это внебюджетное соглашение, которое можно заключить без согласия Венгрии.

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