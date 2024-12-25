ЕС передал Украине еще 150 млн евро: на что потратим деньги

Украина получила 150 млн евро – средства перечислил в госбюджет Европейский Союз. Деньги пойдут на оплату питания младшеклассников, поддержку фермеров, восстановление портов и других критически важных объектов.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Помощь выделяется на грантовой основе, то есть не подлежит возврату.

Это второй транш в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины" (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости). Средства второго транша будут направлены на:

обеспечение бесплатным питанием детей 1-4-х классов – 65 млн евро;

восстановление портовой инфраструктуры – 50 млн евро;

поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции и доступа производителей сельскохозяйственной продукции к финансированию – 20 млн евро;

восстановление критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России, в том числе транспортной инфраструктуры, критических и коммунальных объектов, коммунальных услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений – 15 млн евро.

Совокупная стоимость контракта составляет 300 млн евро. Первый транш в размере 150 млн евро Украина получила в декабре 2023 года.

"Средства будут направлены на бесплатное школьное питание, поддержку объектов критической инфраструктуры, продовольственной безопасности и проектов по реконструкции, жизненно важных для восстановления Украины. В условиях войны правительство Украины продолжает поддерживать усилия по восстановлению, чтобы обеспечить комфортные условия жизни для украинцев, поддержать бизнес и, как результат, восстановление экономики Украины. Благодарен странам и институтам ЕС за системную поддержку по всем возможным направлениям", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также OBOZ.UA сообщал, что 23 декабря Украина получила седьмой транш (по итогам шестого пересмотра) от Международного валютного фонда по рекордной программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) общим объемом 15,6 млрд долларов. Сумма очередного транша составила 1,1 млрд долларов, их направят на поддержку госбюджета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!