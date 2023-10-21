ЕС ожидает разблокирование Венгрией военной помощи для Украины: продолжаются переговоры

Европейский Союз продолжает содействовать диалогу между Киевом и Будапештом, рассчитывая на разблокирование 8-го транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира. В ЕС надеются, что эти деньги, возможно, будет перечислить Украине "скорее скорее, чем позже".

Об этом 20 октября в Брюсселе заявил влиятельный официальный представитель Европейского Союза, сообщает Укринформ. Такое заявление прозвучало накануне заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится в следующий понедельник в Люксембурге.

"Мы все еще обсуждаем с Венгрией и Украиной этот (транш – ред.) вопрос. Банк ОТР был изъят Украиной из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Но все еще есть определенные действующие проблемы, которые продолжают существовать, и соответствующие службы ЕС, в частности, Европейская служба внешних действий в полной мере вовлечена в эти дискуссии между Киевом и Будапештом. Поэтому мы ожидаем, что скорее скорее, чем позже, мы сможем иметь соглашение и осуществить очередной транш из Европейского фонда мира", - отметил представитель ЕС.

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При этом представитель ЕС не стал комментировать встречу между президентом российским диктатором Путиным и венгерским премьером Орбаном в Пекине, сославшись на то, что главы государств имеют суверенное право встречаться с кем считают необходимым. В то же время он отметил, что ЕС не меняет общую и определенную позицию по отношению к личности Путина, и поддерживает ордер на его арест, выданный прокурором Международного уголовного суда.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия не поддержала выплату следующего транша EPF (Европейский фонд мира) Украине. Сумма составляет около 500 млн. евро. В Венгрии недовольны тем, что в Украине венгерский OTP Bank находится в списке "международных спонсоров войны" НАЗК.



В конце сентября Украина изъяла венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

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