ЕС отменил экономические санкции против Сирии: что разрешили после 14 лет ограничений

ЕС (Европейский Союз) официально отменил все экономические санкции против Сирии, включая ограничения на торговлю, финансовые операции и замораживание активов 24 ключевых компаний, среди которых - Центральный банк Сирии, энергетические и телекоммуникационные структуры. Решение принято для поддержки экономического восстановления и политического перехода страны после падения режима Асада.

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Об этом официально сообщила Еврокомиссия. Совет ЕС принял юридические акты, которыми снял все экономические ограничения, в частности:

запреты на торговлю с ключевыми сирийскими отраслями (нефть, сельское хозяйство, телекоммуникации);

блокирование финансовых операций с банками, включая Центральный банк Сирии ;

; замораживание активов 24 сирийских компаний и организаций, часть из которых СМИ и телевидение.

По словам ЕК, эти шаги имеют целью дать новый импульс экономическому восстановлению страны и способствовать переходному политическому процессу. Решение стало возможно благодаря изменению политического климата после падения режима Асада. ЕС прямо заявил о поддержке нового, инклюзивного, плюралистического правительства Сирии и готовности сотрудничать с ним для достижения долговременного мира.

"Это решение - сигнал нашей готовности быть партнером в восстановлении Сирии и формировании мирного будущего", - заявила представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Несмотря на отмену экономических санкций, персональные санкции против отдельных лиц, связанных с бывшим режимом, остаются в силе как минимум до 1 июня 2026 года.

ЕС также ввел новые адресные санкции против лиц и организаций, причастных к нарушениям прав человека во время вспышки насилия в марте 2025 года. Ранее, 13 мая, президент США Дональд Трамп объявил о готовности ослабить санкции против Сирии, если Дамаск выполнит ряд условий: от уничтожения запасов химического оружия до исключения иностранцев из правительственных структур.

Этот сигнал Вашингтона создал новое пространство для действий ЕС и, вероятно, был согласован в рамках многосторонних консультаций с Саудовской Аравией и Турцией. После более 14 лет конфликта и изоляции, ЕС дает четкий сигнал, что экономическая помощь и открытые рынки будут доступны тем, кто стремится к миру, реформам и демократии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина обсуждала с партнерами из Европейского Союза (ЕС) детали 18-го санкционного пакета против России. Сами санкции имеют накопительный эффект, поэтому сильнее всего они ощутятся страной-агрессором летом 2026 года.

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