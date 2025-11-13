ЕС объявил о новом крупном транше для Украины: сколько денег дадут и на что их потратим
Украина 13 ноября получит новый транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере около 6 млрд евро. Речь идет о 4,1 млрд евро по программе ERA loans (доходы от замороженных активов РФ) и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Из направят на обеспечение военных и социально-гуманитарных потребностей.
Об этом сообщили президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
"Мы сегодня (13 ноября. – Ред.) выплатим почти 6 млрд евро в рамках кредита ERA и Ukraine Facility. Я приветствую обязательства Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года", – заявила фон дер Ляйен в Европейском парламенте.
Пидласа также анонсировала получение Украиной средств именно в четверг, 13 ноября. "Рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет", – констатировала она.
Также, по ее словам, продолжается работа над "репарационным кредитом" для Украины. При этом в Брюсселе, как подчеркнула Пидласа, обсуждают условия по продолжению и усилению реформ в Украине, выполнение которых будет необходимо для получения средств.
"Потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце І квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования "репарационного кредита" для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным)", – добавила Пидласа.
Что такое программа ERA
- Механизм ERA предусматривает получение Украиной $50 млрд.
- Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).
- Всего в рамках механизма в 2024-2025 годах от стран G7 и ЕС уже поступило почти $28 млрд.
- Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.
- В целом ЕС с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 58,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
- За первые 8 месяцев 2025 года страна получила более 16,5 млрд евро от ЕС.
Что такое Ukraine Facility
- Ukraine Facility – это специальный финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины в период с 2024 по 2027 год.
- Общий объем финансовой помощи по программе составляет до 50 млрд евро.
- Финансирование структурировано по трем основным направлениям: прямая поддержка бюджета, инвестиционный фонд и техническая/административная поддержка.
- Основным документом для получения средств является "План Украины", детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов.
- Поддержка предоставляется при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права.
Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия готова предоставить 100 млрд евро из своего суверенного фонда под залог, чтобы ЕС разрешил передачу Украине 140 млрд замороженных российских активов в счет будущих репараций от РФ (т.н репарационный кредит). Передача активов пока заблокирована из-за Бельгии, которая опасается юридических рисков и хочет разделить их с другими странами ЕС.
