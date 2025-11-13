ЕС объявил о новом крупном транше для Украины: сколько денег дадут и на что их потратим

Украина 13 ноября получит новый транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере около 6 млрд евро. Речь идет о 4,1 млрд евро по программе ERA loans (доходы от замороженных активов РФ) и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Из направят на обеспечение военных и социально-гуманитарных потребностей.

Видео дня

Об этом сообщили президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Мы сегодня (13 ноября. – Ред.) выплатим почти 6 млрд евро в рамках кредита ERA и Ukraine Facility. Я приветствую обязательства Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года", – заявила фон дер Ляйен в Европейском парламенте.

Пидласа также анонсировала получение Украиной средств именно в четверг, 13 ноября. "Рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет", – констатировала она.

Также, по ее словам, продолжается работа над "репарационным кредитом" для Украины. При этом в Брюсселе, как подчеркнула Пидласа, обсуждают условия по продолжению и усилению реформ в Украине, выполнение которых будет необходимо для получения средств.

"Потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце І квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования "репарационного кредита" для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным)", – добавила Пидласа.

Что такое программа ERA

Механизм ERA предусматривает получение Украиной $50 млрд.

предусматривает получение Украиной $50 млрд. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

($20 млрд). Всего в рамках механизма в 2024-2025 годах от стран G7 и ЕС уже поступило почти $28 млрд.

Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

В целом ЕС с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 58,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

госбюджета. За первые 8 месяцев 2025 года страна получила более 16,5 млрд евро от ЕС.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility – это специальный финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины в период с 2024 по 2027 год .

. Общий объем финансовой помощи по программе составляет до 50 млрд евро .

. Финансирование структурировано по трем основным направлениям: прямая поддержка бюджета, инвестиционный фонд и техническая/административная поддержка.

Основным документом для получения средств является " План Украины" , детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов.

, детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов. Поддержка предоставляется при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия готова предоставить 100 млрд евро из своего суверенного фонда под залог, чтобы ЕС разрешил передачу Украине 140 млрд замороженных российских активов в счет будущих репараций от РФ (т.н репарационный кредит). Передача активов пока заблокирована из-за Бельгии, которая опасается юридических рисков и хочет разделить их с другими странами ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!