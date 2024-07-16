ЕС готов ввести пошлину на еще 3 украинских продукта: что обложат налогами

Украина приближается к лимитам беспошлинной торговли с ЕС на мед, кукурузу и курятину, достигнув соответственно 89%, 67% и 59% установленных квот. Европейский Союз внимательно следит за ситуацией и готов активировать механизм "экстренного торможения" для предотвращения избыточных поставок.

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Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, экспорт меда из Украины уже достиг 89% от установленных квот, данные свидетельствуют о высокой активности украинских экспортеров в рамках беспошлинной торговли с ЕС, регулируемой действующим регламентом.

Европейский Союз ввел механизм "экстренного торможения" для контроля объемов импорта определенных сельскохозяйственных продуктов. Этот механизм активируется автоматически, если объем импорта достигает среднегодового уровня, зафиксированного между 1 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года. Это помогает обеспечить стабильность внутреннего рынка и защитить его от возможных избыточных поставок.

Сегодня ЕС уже применил защитные меры по экспорту из Украины таких продуктов, как сахар, яйца и овес. Януш Войцеховский подчеркнул, что эти меры были необходимы для поддержания баланса на рынке ЕС. В случае меда, кукурузы и курятины, ЕС продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, чтобы вовремя принять необходимые меры.

Во время пресс-конференции Войцеховский отметил, что большинство стран-членов ЕС поддерживают введенные защитные меры и высказывают положительные мнения относительно новых антиоговорочных тарифных квот (АЗТ). Он подчеркнул, что ЕС остается одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственных товаров в мире, что демонстрирует способность успешно торговать на глобальном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, решение Европейского Союза (ЕС) вернуть ввозную пошлину на сахар и яйца из Украины не нанесет серьезного удара по украинским экспортерам этих продуктов. Кроме того, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, новые ограничения вряд ли заметно отразятся на стоимости этих ключевых продуктов на внутреннем рынке Украины, хотя в Минагропроде дают другие прогнозы.

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