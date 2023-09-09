Эрдоган выступает за снятие часть санкций с РФ: пытается договориться о возобновлении "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает нескольких лидеров G20 снять часть санкций с РФ, чтобы возобновить "зерновую сделку" в Украине. Эрдогану не удалось убедить президента России Владимира Путина присоединиться к соглашению на переговорах в Сочи.

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Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским Lloyd's и восстановить подключение Москвы к системе SWIFT для международных платежей, сообщили три турецких чиновника, знакомые с ходом обсуждений, отмечает Bloomberg.

Неопределенность в отношении будущего поставок от одного из крупнейших в мире экспортеров зерна способствовала недельной волатильности мировых цен на пшеницу, как и всплеск боевых действий в Черном море и вокруг него.

Турция говорит своим коллегам, что способ возродить сделку заключается в ослаблении некоторых санкций, которые, по утверждению Москвы, не позволяют ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запасные части, заявили турецкие чиновники.

По словам европейских дипломатов, Украина ведет переговоры с Румынией и Болгарией об альтернативном морском маршруте, который пройдет из Украины через румынские территориальные воды. Однако этот маршрут потенциально удовлетворит лишь некоторые потребности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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