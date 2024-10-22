Эпоха "инвалидов совести" закончилась: без масштабного очищения нам не обойтись. Обращение к Зеленскому

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Прокуроры с "инвалидностью" уже не первое десятилетие грабят и без того "дырявый" Пенсионный фонд. Первый "инвалид совести" – бывший генпрокурор (1998-2002) Михаил Потебенько, гордо носивший звание лица с инвалидностью и пользовавшийся всеми соответствующими правами. Эта схема расцвела при Януковиче, но и последние годы, судя по Реестру судебных решений, пользуется чрезвычайной популярностью.

Прокуроры так сильно переживают о своей социальной уязвимости и боятся получить травму во время выполнения тяжелой кабинетной работы, что предусмотрели особые права. Если прокурор имеет инвалидность, то вместо 25 лет стажа для получения пенсии ему нужно всего 10. Это предусмотрено ч. 9 ст. 86 Закона "О прокуратуре".

Нормальный украинский пенсионер должен работать 35 лет, прокурору разрешено 25, а прокурору с инвалидностью – всего 10. Благодаря этому особенно рьяные и лишенные совести прокуроры могут выходить на пенсию уже в 30 лет. У некоторых нет даже 10 лет стажа. Они идут в суды и получают решения, в которых вынуждают Пенсионный фонд учесть в стаже прокурорской работы обучение в вузе.

Работает целая инфраструктура, обслуживающая таких прокуроров. "Инвалиды совести" не могут существовать без врачей нереформированной МСЭК. Те вместо настоящей медико-социальной экспертизы занимаются поставкой справок об инвалидности. Результат: прокуратуры по всей стране заполнены молодыми прокурорами с инвалидностью второй группы. Их пенсия – 60% прокурорской зарплаты. В среднем около 21 тыс. грн. И это пожизненная пенсия, которая будет расти вместе с зарплатами прокуроров.

А когда такой фигурант достигает реального "прокурорского" пенсионного возраста – а это 40-50 лет, он снова идет в суд и требует поднять свою пенсию. Потому что с ростом стажа пенсия прокурора может увеличиться до 90% зарплаты. Чем взрослее "инвалид совести", тем больше нам приходится тратить на его содержание. Это уже может быть 40-50 тысяч, а если речь идет о высокопоставленном правоохранителе – и более 90 тыс. пенсии.

Чиновники МСЭК не просто так устраивают своих родственников работать в областные управления ПФУ. Ибо решения судов должны выполнять именно чиновники Пенсионного фонда. Суды по всей стране уже принимали решение на десятки миллиардов гривен. Таких денег нет, потому ПФУ просто игнорирует судебные решения. Но если суд выиграет схемщик, то "свой" человек в Пенсионном фонде с радостью финализирует схему и перечислит пенсию иждивенцу.

Эта схема особенно отвратительна в ситуации, когда с фронта возвращаются наши воины, которые получают инвалидность, защищая страну. И они вынуждены идти в те же кабинеты МСЭК, встречаться с раскормленными коррупционерами. А еще – у тех же судей требовать справедливой пенсии. А потом идти к чиновнику ПФУ с решением суда, которое, конечно же, не выполнят. Эта система построена коррупционерами и для коррупционеров.

И это нужно немедленно остановить. Мы больше не имеем права кормить "инвалидов совести", которые потом нас будут грабить. Прокуроры должны получать такие же пенсии, что и обычные украинцы. И работать столько, сколько должны все работать. Мы не можем себе позволить пожизненно содержать прокуроров со справками МСЭК. Действующий закон позволяет вернуть в бюджет всю сумму пенсии, полученную незаконным путем. Государство заставило пройти верификацию всех пенсионеров из числа вынужденных переселенцев. Еще более жесткую верификацию должны пройти все прокуроры на пенсии, а это около 5,8 тыс. человек. Каждый имеющий инвалидность должен подтвердить ее заключением независимой медицинской комиссии. А каждый, кто не сможет это сделать, должен вернуть до последней копейки свою незаконную пенсию в бюджет.

"Инвалиды совести" должны быть публично осуждены, уволены и главное – наказаны. И увольнением одного областного прокурора уже не обойтись. По моим данным, таких прокуроров по меньшей мере около 520 по всей стране. Среди них есть и те, кто уже не работает в прокуратуре. Они перешли на работу в другие силовые структуры, получили должности в министерствах. Ответственность должен понести каждый!

Необходимо срочно провести реформу МСЭК, уволить и наказать всех причастных к схеме прокуроров, а еще найти связанных с ними чиновников ПФУ и судей. Мы все обязаны обеспечить социальную защиту ветеранам и особенно тем, кто получил инвалидность. Именно они должны получать большие пенсии. Эпоха "инвалидов совести" закончилась!