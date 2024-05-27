Экономика Украины растет медленнее, чем думали: НБУ ухудшил прогноз

Ракетные обстрелы украинской энергосистемы тормозят рост экономики страны. Из-за постоянных российских атак в 2024 году экономический рост составит 3%, а не 3,6%, как прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). Экономисты отметили, что восстановление экономики ограничивается из-за периодического дефицита электроэнергии в разных регионах страны.

"Выходит из-за потерь энергосектора мы потеряем где-то 0,6% от ВВП. НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3%", – прокомментировал отчет Нацбанка первый заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос").

Впрочем, ожидается, что в последующие два года экономический рост ускорится. В частности, в 2025 году вырастет до 5,3%, а в 2026-м притормозит до 4,5%.

В НБУ видят два главных фактора, способствующих развитию украинской экономики:

приспособление бизнеса и населения к новым вызовам;

значительные бюджетные стимулы при сохранении поддержки международных партнеров.

В то же время в I квартале года правительство сдержанно тратило средства из-за неопределенности с поступлением международной помощи. Однако уже с середины марта помощь от международных партнеров активизировалась: утвердили свою макрофинансовую программу Европейский Союз, Канада, США, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Ранее в НБУ заявляли, что рост реального ВВП Украины будет продолжаться в 2024 году. Финансовый регулятор выразил мнение, что восстановление экономики будет поддерживать сохранение мягкой фискальной политики благодаря значительной международной помощи, улучшению деловых ожиданий и росту доходов семей, мерам НБУ и правительству по поддержанию макрофинансовой стабильности.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинскую экономику стремятся поддержать благодаря программе "Купи украинское", в рамках которой украинцы будут получать кэшбек за покупку некоторых видов отечественной продукции и оплату услуг. Потратить деньги можно будет на четко определенный круг позиций – товары украинских производителей.

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