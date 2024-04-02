Что будет с экономикой Украины в 2024-м: в НБУ озвучили прогноз и что будет влиять

Рост реального ВВП будет продолжаться в 2024 году. Восстановление экономики будет поддерживать сохранение мягкой фискальной политики благодаря значительной международной помощи, улучшение деловых ожиданий и рост доходов семей, меры НБУ и правительства по поддержанию макрофинансовой стабильности.

Однако сохраняются и риски, связанные прежде всего с войной. Такой прогноз озвучили в Национальном банке Украины.

Так, ограничить экономический рост могут, в частности, дольше, чем предполагается, сохранение рисков безопасности и более высокая интенсивность военных действий, дальнейшие разрушения энергетической инфраструктуры и усиление миграционных тенденций. Ощутимое влияние может оказать также уменьшение урожайности основных сельскохозяйственных культур, если погодные условия вернутся к средним климатическим нормам.

Напомним, в 2023 году реальный ВВП Украины вырос, по разным оценкам, на 5-5,5%. Это возобновляемый рост после стремительного падения на 28,8% в 2022 году.

Несмотря на это восстановление, ВВП еще примерно на четверть меньше, чем в 2021 году. В первом квартале 2023 года ВВП еще падал, но оставшиеся три квартала – рос.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Национальный банк внес изменения в публикацию данных статистики внешнего сектора – теперь они будут предоставляться также в евро и гривне. До сих пор все данные подавались в долларах.

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