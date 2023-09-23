Экономика Украины начала восстанавливаться – Bloomberg 

Экономика Украины в 2023-м покажет рост в 2,9% ВВП. Это стало возможно на фоне стабилизации настроений внутри страны и увеличения расходов населения.

Как говорится в публикации Bloomberg, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинцы успели адаптироваться к новым условиям. Расходы увеличиваются, что приводит к запуску экономики.

Здесь стоит отметить, что рост происходит после глубочайшего падения в 2022-м. То есть такое увеличение частично объясняется низкой сравнительной базой. Однако полноценное восстановление экономики невозможно без решения проблем с морским экспортом товаров.

Видео дня

Кроме того, война на территории страны, постоянные обстрелы инфраструктуры, проблемы с электроэнергией также останавливают восстановление. В целом в 2023-м рост экономики произошел по двум причинам:

низкая сравнительная база (в 2022-м произошло масштабное падение. на фоне которого даже частичное восстановление будет казаться существенным ростом);

украинцы постепенно адаптируются к ситуации полномасштабной войны.

Как отмечает издание, также от роста ВВП в 2023-м зависит, будет ли Украина платить ВВП-варранты. Они должны выплачиваться в случае, если рост ВВП составит более 3%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ЕС заявили, что Россию по уровню ВВП невозможно даже сравнивать с Италией или Китаем. Их экономика составляет всего 1% мирового ВВП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!