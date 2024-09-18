В госбюджет на 2025 год не были заложены поступления от экономического бронирования, хотя по расчетам Минэкономики этот механизм мог бы принести до 100 млрд грн дополнительных средств. Правительство вернется к этому вопросу только после уверенности, что у армии достаточно ресурсов для продолжения борьбы.

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Об этом сообщила первый вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко в комментарии СМИ. Экономическое бронирование подразумевает возможность сохранения за предприятиями важных работников, занимающихся критически важными экономическими функциями, способствующими поддержке экономики в условиях войны.

Это означает, что некоторые категории специалистов могут получить отсрочку от мобилизации для обеспечения бесперебойной работы предприятий, от которых зависит жизнедеятельность страны. В августе 2024 года премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал идею принципа "воюй или работай", который позволил бы увеличить количество рабочих мест, поднять среднюю зарплату и пополнить бюджет. Однако конкретика по механизмам этого принципа до сих пор остается на стадии дискуссий.

По расчетам Министерства экономики внедрение экономического бронирования может принести до 100 миллиардов гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет. В основе этого лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 миллиона человек работают частично в тени. Это касается таких секторов как сельское хозяйство, транспорт и строительство. Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что если вывести из тени даже 10% этих работников, это добавит 170 000 официально трудоустроенных людей, что положительно повлияет на поступления от налогов.

Данило Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов ("Слуга народа"), налоговой и таможенной политики, считает, что увеличение плановых налоговых поступлений в госбюджете на 2025 год на 18,2% может быть связано с ожиданиями от введения экономического бронирования и детенизации. По его словам, повышение поступлений, в частности от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) запланировано на 45%, что является значительным показателем на фоне практически неизменного уровня безработицы.

Несмотря на перспективные финансовые выгоды, правительство пока не закладывает доходы от экономического бронирования в бюджет на 2025 год. Основная причина - необходимость поддержания оборонного потенциала страны. Свириденко подчеркнула, что к этому вопросу власть вернется только после того, как будет уверенность в том, что у армии достаточно ресурсов для продолжения борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, экономическое бронирование от мобилизации может получить не более 30-5 Forbes 0% мужского коллектива компаний. Окончательное решение, кто допускается к такому бронированию, должно принять правительство.

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