Экономическое бронирование не для всех: нардеп раскрыл новые детали плана

Экономическое бронирование от мобилизации может получить не более 30-50% мужского коллектива компаний. Окончательное решение, кто допускается к такому бронированию, должно принять правительство.

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Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") рассказал в эфире КИЕВ24. народный депутат.

Кицак отметил, что существует ограничение в финансировании. Впрочем, все зависит от конечного решения Кабмина, который может изменить текущую ситуацию.

"Физически бронирование оплачивает работодатель, но не за всех мужчин, а идёт ограничение 30-50%, в зависимости от окончательного решения. Напомню, его еще нет. Мы ждем финализированного решения от Кабмина, который своими постановлениями отрегулирует или расширит перечень людей, которые допускаются к такому бронированию", – пояснил нардеп.

Богдан Кицак напомнил, что "война — это ресурсы", и поэтому в условиях полномасштабной российской агрессии Украина нуждается в очень больших поступлениях в государственный бюджет. Поэтому нардеп призывает максимально аккумулировать имеющиеся ресурсы.

Новая модель экономического бронирования: основные положения

В настоящее время правительство рассматривает несколько моделей экономического бронирования. Одна из них предусматривает привязку к заработной плате: для получения бронирования человек должен официально получать не менее 34 500–35 000 гривен в месяц. Это создаст равные условия для всех работников, но не будет охватывать малый бизнес.

Другой сценарий предполагает, что критерий заработной платы будет добавлен в действующее постановление Кабмина №76, которое уже сейчас позволяет бронировать сотрудников критических для экономики предприятий. Эти предприятия должны соответствовать нескольким критериям, в частности, по сумме уплаченных налогов, годовых поступлений в иностранной валюте и средней заработной плате работников.

Важным аспектом новой модели является возможность для бизнеса, не подпадающего под критерий критического предприятия, все-таки получить бронирование на основании высоких зарплат своих работников. Это должно стимулировать работодателей легализовать зарплаты и вывести их из "тени", что окажет положительное влияние на экономику страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что принцип "воюй или работай" не следует воспринимать как определение новых условий экономического бронирования от мобилизации. В то же время речь идет об усовершенствовании критериев уже существующего стратегического бронирования.

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