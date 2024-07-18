Другого пути нет: украинцам рассказали, почему им кардинально повысят налоги

Необходимость в анонсированном повышении налогов в Украине продиктована потребностью обеспечить Силы обороны дополнительными средствами. При этом понимание того, что такой шаг будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности, у властей есть. Однако, утверждается, другого пути сейчас нет.

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Об этом рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: в противном случае страна столкнется со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, "что начнет резко углубляться к концу года".

"Расходы на сектор безопасности и обороны составляют не менее 180 млрд грн в месяц (в то время как в бюджете учтено 140 млрд грн/мес). Уже понятно, что эти расходы точно не будут уменьшаться во второй половине года при интенсивной боевых действиях и растяжении линии фронта", – сообщил Гетманцев.

При этом он подчеркнул, что сам разрыв в военных расходах возник в связи с рядом причин. В частности через:

задержек с милитарными поставками от партнеров в начале года;

меньших плановых расходов, "учтенными при принятии бюджета на этот год".

"Все большие войны финансируются из трех источников: внутренние доходы (налоги), заимствования, помощь партнеров. Текущее содержание войск мы финансируем исключительно за счет внутренних ресурсов. Условно – это налоги и ОВГЗ. ... Поэтому других вариантов, чем согласиться с предложением Кабмина повысить отдельные налоги, увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что в т.ч. может предусматривать эмиссию НБУ, лично не вижу", – объяснил нардеп.

Повышение налогов в Украине оттягивалось

В то же время, напомнил он, до последнего времени Украина избегала существенного повышения налогов. В частности, за счет того, что в 2024 году определенный резерв был получен после:

введения налога на сверхприбыли банков;

зачисления военного НДФЛ в полном объеме в госбюджет;

де-тенизации.

"Впрочем, этот резерв все равно не закрывает всю потребность в обороне, и он уже учтен в расчетах", – признал Гетманцев.

Всем украинцам кардинально повысят налоги

Напомним: Кабмин утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, документ предполагает:

военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы);

военным сбором обложат торговлю недвижимостью и авто.

Военный сбор хотят ввести и на недвижимость. Платить будут продавцы – по 5% дохода от реализации одного объекта в течение года.

В случае приобретения легковых автомобилей, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, т.е. новых авто "из салона", придется заплатить 15% от стоимости машины. Это будет касаться как физических лиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключением станут только случаи обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью.

Окончательное решение будет принимать уже парламент, и там обещают, что это произойдет скоро. В целом в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн.

Кроме того, в Украине увеличили расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд грн, в том числе на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений. Для покрытия дополнительных расходов планируется увеличить доходы бюджета на 214,5 млрд грн и финансирование по долговым операциям на 220 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро (2 041 грн по курсу НБУ) – за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекте о повышении налогов.

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