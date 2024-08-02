Дроны, чипы и GPS-модули "едут" в РФ в обход санкций: Грузия стала хабом для поставок товаров двойного назначения

Россия, несмотря на санкции, все еще может закупать через Грузию беспилотники, компьютерные процессоры, GPS-модули и другую технику двойного назначения. Такие товары легко могут использоваться для создания оружия, которое армия РФ применяет в войне против Украины.

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Поставки продукции двойного назначения в Россию запрещены с декабря-2022 года. И хотя грузинские власти уверяют, что перекрыли все лазейки для обхода западных санкций, расследование грузинского издания iFact ставит такие заявления под сомнения.

Журналисты заявляют, что после 7 месяцев работы выявили российскую схему закупок подсанкционной продукции с помощью компаний в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. По данным расследователей, товары двойного назначения из Грузии в РФ поставляют двумя способами:

напрямую;

с помощью перевозки через соседние страны.

Так, журналисты в рамках эксперимента договорились об "отправке" из Тбилиси в РФ партии дронов через транспортную компанию Kairos Logistics. Оператор предоставил "полную гарантию" доставки.

Кроме того, расследователи смогли организовать "поставку" в Россию чипы через фирму Cargo Rapido, зарегистрированную в Грузии гражданином России. Этот перевозчик, по словам журналистов, заявлял , что "санкции его не беспокоят".

"Во время эксперимента один перевозчик прямо сказал нам: "Нет проблем, повезем дроны из Грузии в Россию через Азербайджан, мы это делали раньше". Второй перевозчик предлагал отправлять чипы из Тбилиси в Самару более простым способом – напрямую, через Владикавказ", – отмечают журналисты.

По их словам, даже официальна статистика за 2023-2024 годы показывает, что из Грузии в Россию, Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии было экспортировано товаров двойного назначения на 10,7 млн долл. Среди прочего с прошлого года существенно вырос экспорт из Грузии таких товаров:

радионавигационное оборудование;

электронные интегральные схемы;

блоки цифровой обработки данных;

оборудование для приема и передачи звука и изображения;

бытовая техника.

"Полученные нами факты подтверждают, что Грузия является одним из звеньев российской военной цепочки поставок", – уверены журналисты. Они считают, что Грузия должна последовать примеру Литвы и на национальном уровне ввести запрет на поставки товаров двойного назначения в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки стран Центральной Азии начали массово отказываться от приема платежей из России. В частности, речь идет о финучреждениях Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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