Доллар в Украине побил второй исторический рекорд подряд: объявлен официальный курс на 5 марта

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
1,4 т.
Иллюстрация - женщина пересчитывает доллары

На 5 марта Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на уровне 43,72 грн. Это новый исторический рекорд, уже второй подряд – прошлый максимум был накануне и был на 27 коп. ниже текущего (43,45 грн/долл.)

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. До нынешнего ралли, которое началось с 4 марта, исторический максимум "бакса" в Украине составлял 43,41 грн. Он был установлен 19 января 2026 года.

Курс доллар-гривня с начала 2026 года

Евро при этом относительно далек от рекордов, хотя за сутки евровалюта подорожала сразу на 37 коп, до 50,83 грн. Исторической максимум евро был установлен также 19 января и составляет 51,26 грн.

Курс евро-гривня с начала 2026 года

Что говорят о курса доллара в НБУ

Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Один из ключевых факторов – рекордные международные резервы страны, объяснил в интервью первый зампредседателя НБУ Сергей Николайчук. 

По его словам, нынешний уровень резервов примерно вдвое превышает показатель в начале 2022 года. Кроме того, НБУ рассчитывает на значительные объемы международной финансовой помощи.

"Мы не видим оснований для того, чтобы курс "вылетал в космос". У нас есть неплохая "подушка безопасности"... У нас есть определенный опыт в макроэкономическом управлении. Мы прошли через много вызовов", – заявил Николайчук.

Он добавил, что динамика курса не угрожает ценовой и финансовой стабильности. В качестве аргумента Николайчук привел то, что инфляция, по его словам, снизилась с пика почти 16% в мае до 7,4% в январе, а НБУ и в дальнейшем ориентируется на достижение 5% инфляционной цели. В то же время ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривни до 45 грн/долл. в конце 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских банках 4 марта заметно вырос курс наличного доллара. В полдень они определили его в средние 43,23/43,8 грн (покупка/продажа).

