Доллар в Украине побил второй исторический рекорд подряд: объявлен официальный курс на 5 марта

На 5 марта Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на уровне 43,72 грн. Это новый исторический рекорд, уже второй подряд – прошлый максимум был накануне и был на 27 коп. ниже текущего (43,45 грн/долл.)

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. До нынешнего ралли, которое началось с 4 марта, исторический максимум "бакса" в Украине составлял 43,41 грн. Он был установлен 19 января 2026 года.

Евро при этом относительно далек от рекордов, хотя за сутки евровалюта подорожала сразу на 37 коп, до 50,83 грн. Исторической максимум евро был установлен также 19 января и составляет 51,26 грн.

Что говорят о курса доллара в НБУ

Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Один из ключевых факторов – рекордные международные резервы страны, объяснил в интервью первый зампредседателя НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, нынешний уровень резервов примерно вдвое превышает показатель в начале 2022 года. Кроме того, НБУ рассчитывает на значительные объемы международной финансовой помощи.

"Мы не видим оснований для того, чтобы курс "вылетал в космос". У нас есть неплохая "подушка безопасности"... У нас есть определенный опыт в макроэкономическом управлении. Мы прошли через много вызовов", – заявил Николайчук.

Он добавил, что динамика курса не угрожает ценовой и финансовой стабильности. В качестве аргумента Николайчук привел то, что инфляция, по его словам, снизилась с пика почти 16% в мае до 7,4% в январе, а НБУ и в дальнейшем ориентируется на достижение 5% инфляционной цели. В то же время ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривни до 45 грн/долл. в конце 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских банках 4 марта заметно вырос курс наличного доллара. В полдень они определили его в средние 43,23/43,8 грн (покупка/продажа).

