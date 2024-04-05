Курс доллара под контролем: НБУ обрадовал украинцев ситуацией на рынке валюты

В марте ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой, а курсовые колебания были умеренными. Это позволило Национальному банку нарастить интервенции по продаже иностранной валюты.

В марте обменный курс гривны колебался в обе стороны, говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины. А из-за ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине месяца он завершился умеренной девальвацией гривны.

К главным факторам, влияющим на валютный рынок в прошлом месяце, в НБУ относят:

оживление весно-полевых работ , что увеличило спрос на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений;

, что увеличило спрос на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений; рост потребности в импорте энергоносителей , в частности из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора российскими войсками;

, в частности из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора российскими войсками; активизацию расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца;

с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца; завершение периода уплаты годовых и квартальных налогов.

В таких условиях НБУ нарастил интервенции по продаже иностранной валюты. В марте регулятор продал участникам рынка 1,8 млрд долларов.

Контролируемая ситуация на валютном рынке стала одним из факторов, позволивших замедлить инфляцию и ранее возобновить цикл смягчения процентной политики. Кроме того, это, среди прочего, способствовало поддержанию интереса экономических агентов к гривневым сбережениям.

Также OBOZ.UA сообщал, что в феврале золотовалютные резервы Украины сократились второй месяц подряд и уменьшились на 3,8% до 37,1 млрд долларов. Впрочем, этот показатель все еще оставался близок к историческому рекорду. Падение произошло в первую очередь из-за валютных интервенций НБУ для сохранения устойчивости гривны и выплат по госдолгу.

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