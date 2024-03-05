Доллар может подешеветь: украинцам рассказали, чего ожидать от банков в ближайшие дни

До конца текущей рабочей недели (8 марта) в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: снижение в покупке и рост в продаже. По прогнозу, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,75 до 38,8 грн. Вечером же 5 марта банки покупают валюту в среднем по 38,2 грн, а продают по 38,65 грн.

О возможных изменениях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: похожая ситуация ожидается и в обменниках.

Так, прогнозируется, что курс доллара в них будет находиться в пределах от 37,9 до 38,75 грн. Сегодня вечером же они определили его в средние 38,31/38,65 грн (покупка/продажа).

В целом же, отметил аналитик, на наличном рынке объемы превышения покупки валюты украинцами над объемами ее сдачи остаются достаточно существенными. Периодически они составляют до 25 млн-50 млн долларов в день.

Впрочем, дефицита долларов в кассах не будет. Ведь, объяснил Козырев, "активный завоз кэша банками" снимает проблему обеспечения наличными как сами банки, так и обменники финкомпаний.

"Поэтому сейчас даже в момент роста ценников обменников особого ажиотажа среди покупателей нет. Плюс люди активно в такие моменты покупают валюту себе на карты и валютные конвертационные депозиты, что уменьшает давление непосредственно на курс наличного рынка", – объяснил он.

Что сделал с официальным курсом Нацбанк

Нацбанк же определил на 6 марта официальный курс доллара в 38,39 грн. Что:

на 8 коп. превышает текущий;

на 34 коп. выше курса, действовавшего 1 марта.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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