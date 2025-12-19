Россия вновь ударила по энергетике в Одессе, в Украине действуют графики: что происходит со светом
В пятницу, 19 декабря, в большинстве областей Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Их объем может существенно различаться от региона к региону. Самой сложной остается ситуация в Одесской области. Отключения по расписанию там не действуют, свет может пропадать без предупреждения через перегрузки на линиях. Кроме того, после новой ночной атаки часть Одессы осталась без водоснабжения, электроэнергии и тепла.
О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии в Украине 19 декабря: главное
- В Одесской области получил новые повреждения объект критической инфраструктуры. По данным энергетиков, повреждения значительные, а восстановление требует времени. Больше всего пострадала Одесса.
- Также РФ атаковала энергообъекты еще в нескольких регионах. Вследствие этого на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
- Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
- В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
- Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
- Потребление электроэнергии растет. Причина – снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.
- Ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности за счет перераспределения потребителей, а до конца года – ввод еще 300 МВт мощности распределенной генерации.
- Однако из-за системных обстрелов со стороны РФ в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах.
Отключения электроэнергии по областям: какие графики
Одесская область
Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте. Из-за нового обстрела перебои со светом. водой и теплом зафиксированы в Пересыпском районе, повреждены также жилые дома.
По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 74 тысяч потребителей. В г. Одесса – около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предыдущими ударами – почти 9 тыс абонентов без электричества в Арцизе. Также в Одессе без теплоснабжения находятся около 85 тысяч абонентов.
Часть школ в Одессе временно переводят на дистанционное обучение. Первым восстанавливают энергоснабжение критической инфраструктуры. Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения.
"Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, воды и тепла. В городе функционируют Пункты несокрушимости. Враг целенаправленно бьет по жизненно-важным объектам, пытаясь дестабилизировать жизнь мирного города", – заявили в ОВА.
Кроме того, возможны дополнительные отключения из-за перегрузки сетей. "В связи с перегрузкой подстанций и линий в части Одессы и Одесского района возможны сетевые ограничения – вынужденные отключения электроснабжения, чтобы не допустить аварий. Советуем нашим клиентам не включать сразу все приборы в розетку, а делать это по очереди. Это простое правило позволит избежать аварий и обеспечить свет на более длительные периоды", – призывают в "ДТЭК Одесские электросети".
Ситуация в регионе в целом остается очень сложной. Дело в том, что из-за одного из самых массовых обстрелов Россией на выходных были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция. Из-за того, что десятки тысяч семей остались без света более чем на трое суток, была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Киев
Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Длительность наибольших отключений составляет 7 часов, но такие долгие периоды без света есть далеко не у всех групп.
Киевская область
На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное, максимум за раз – 7 часов. У шести подгрупп из 12 свет отключают по два раза в день, у одной – 4 раза, но на небольшие периоды времени. У остальных будет по три отключения.
Днепропетровская область
Это еще один пример региона со сложной ситуацией. В Днепре и области введены круглосуточные отключения, а одно обесточивание может длиться до 7 часов подряд.
Харьковская область
Действует такой график на 19 декабря:
- 1.1 – 00:00-03:00, 10:00-13:30, 17:00-24:00
- 1.2 – 00:00-03:00, 17:00-24:00
- 2.1 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 17:00-18:00, 20:30-24:00
- 2.2 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 20:30-24:00
- 3.1 – 03:00-06:30, 22:00-24:00
- 3.2 – 03:00-06:30
- 4.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-22:00
- 4.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-22:00
- 5.1 – 07:00-10:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30
- 5.2 – 07:00-10:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30
- 6.1 – 03:00-07:00, 07:00-10:00, 17:00-20:30
- 6.2 – 03:00-04:00, 07:00-10:00, 17:00-20:30
Сумская область
На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд.
Полтавская область
В Полтавской области ограничения для потребителей действуют не полные сутки, а с 4:00. Известно, что:
- с 04:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;
- с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;
- с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.
Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области
