Россия вновь ударила по энергетике в Одессе, в Украине действуют графики: что происходит со светом

В пятницу, 19 декабря, в большинстве областей Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Их объем может существенно различаться от региона к региону. Самой сложной остается ситуация в Одесской области. Отключения по расписанию там не действуют, свет может пропадать без предупреждения через перегрузки на линиях. Кроме того, после новой ночной атаки часть Одессы осталась без водоснабжения, электроэнергии и тепла.

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии в Украине 19 декабря: главное

В Одесской области получил новые повреждения объект критической инфраструктуры . По данным энергетиков, повреждения значительные, а восстановление требует времени. Больше всего пострадала Одесса.

. По данным энергетиков, повреждения значительные, а восстановление требует времени. Больше всего пострадала Одесса. Также РФ атаковала энергообъекты еще в нескольких регионах. Вследствие этого на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.

В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности .

. Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.

Потребление электроэнергии растет. Причина – снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

растет. Причина – снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины. Ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности за счет перераспределения потребителей, а до конца года – ввод еще 300 МВт мощности распределенной генерации.

электрической мощности за счет перераспределения потребителей, а до конца года – ввод еще мощности распределенной генерации. Однако из-за системных обстрелов со стороны РФ в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах.

Отключения электроэнергии по областям: какие графики

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте. Из-за нового обстрела перебои со светом. водой и теплом зафиксированы в Пересыпском районе, повреждены также жилые дома.

По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 74 тысяч потребителей. В г. Одесса – около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предыдущими ударами – почти 9 тыс абонентов без электричества в Арцизе. Также в Одессе без теплоснабжения находятся около 85 тысяч абонентов.

Часть школ в Одессе временно переводят на дистанционное обучение. Первым восстанавливают энергоснабжение критической инфраструктуры. Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, воды и тепла. В городе функционируют Пункты несокрушимости. Враг целенаправленно бьет по жизненно-важным объектам, пытаясь дестабилизировать жизнь мирного города", – заявили в ОВА.

Кроме того, возможны дополнительные отключения из-за перегрузки сетей. "В связи с перегрузкой подстанций и линий в части Одессы и Одесского района возможны сетевые ограничения – вынужденные отключения электроснабжения, чтобы не допустить аварий. Советуем нашим клиентам не включать сразу все приборы в розетку, а делать это по очереди. Это простое правило позволит избежать аварий и обеспечить свет на более длительные периоды", – призывают в "ДТЭК Одесские электросети".

Ситуация в регионе в целом остается очень сложной. Дело в том, что из-за одного из самых массовых обстрелов Россией на выходных были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция. Из-за того, что десятки тысяч семей остались без света более чем на трое суток, была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Киев

Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Длительность наибольших отключений составляет 7 часов, но такие долгие периоды без света есть далеко не у всех групп.

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное, максимум за раз – 7 часов. У шести подгрупп из 12 свет отключают по два раза в день, у одной – 4 раза, но на небольшие периоды времени. У остальных будет по три отключения.

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. В Днепре и области введены круглосуточные отключения, а одно обесточивание может длиться до 7 часов подряд.

Харьковская область

Действует такой график на 19 декабря:

1.1 – 00:00-03:00, 10:00-13:30, 17:00-24:00

– 00:00-03:00, 10:00-13:30, 17:00-24:00 1.2 – 00:00-03:00, 17:00-24:00

– 00:00-03:00, 17:00-24:00 2.1 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 17:00-18:00, 20:30-24:00

– 00:00-03:00, 07:00-10:00, 17:00-18:00, 20:30-24:00 2.2 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 20:30-24:00

– 00:00-03:00, 07:00-10:00, 20:30-24:00 3.1 – 03:00-06:30, 22:00-24:00

– 03:00-06:30, 22:00-24:00 3.2 – 03:00-06:30

– 03:00-06:30 4.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-22:00

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-22:00 4.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-22:00

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-22:00 5.1 – 07:00-10:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

– 07:00-10:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30 5.2 – 07:00-10:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

– 07:00-10:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30 6.1 – 03:00-07:00, 07:00-10:00, 17:00-20:30

– 03:00-07:00, 07:00-10:00, 17:00-20:30 6.2 – 03:00-04:00, 07:00-10:00, 17:00-20:30

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд.

Полтавская область

В Полтавской области ограничения для потребителей действуют не полные сутки, а с 4:00. Известно, что:

с 04:00 по 07:00 вводился ГПО в объеме 2,5 очереди;

с 07:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 – 3,5 очереди;

с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очереди.

Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

