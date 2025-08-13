В последнее время в Украине и в мире резко увеличилась доля работающих дистанционно, процесс этот только набирает обороты, а у нас он ещё и значительно ускоряется в военных условиях.

В перечень дистанционных профессий входят, прежде всего, огромное количество связанных с IT, а кроме того, сюда же можно отнести, в частности, тех, кто занимается [крипто]биржевой игрой, всевозможных онлайн-реализаторов, бизнес-консультантов, юрисконсультов, переводчиков, журналистов, редакторов/корректоров, литераторов, ютуб/тикток-блогеров, [порно]моделей, диспетчеров колл-центров, разнообразных учёных, аналитиков, репетиторов, психологов, дизайнеров, архитекторов, проектировщиков, художников, композиторов; иногда - бухгалтеров, аудиторов, экономистов, инженеров и т.д.

Все они могут работать дома, причём в любой стране, выбирая из возможных мест относительно стабильной дислокации такие, где наименьшие налоги с предпринимателей, доступные цены, развитая инфраструктура, включая безопасность, то есть присутствует комплексный комфорт для спокойной работы.[К примеру, всё это имеется в Болгарии - стране, являющейся членом ЕС и НАТО, где при стабильном и понятном законодательстве предприниматели-иностранцы уплачивают лишь 10 процентов с дохода и социальный взнос, приблизительно составляющий около 1 тыс. евро в расчёте на год (НДС с его льготами - вопрос отдельный, но там это, как говорят, не трагедия).]

Молодёжь, понятно, без лишних сантиментов выберет себе страну по вкусу, а вот Украине - даже с её [пока что] замечательным единым налогом для предпринимателей третьей группы 5 процентов (без НДС) и ЕСВ с минзарплаты - ещё следует для достойной конкуренции тщательно подготовиться.