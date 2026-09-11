Депутатам Рады в 2026-м резко увеличили выплаты: сколько теперь они получают ежемесячно

В 2026 году народным депутатам Украины резко увеличили компенсацию расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий: ранее ее размер определяли на уровне одной месячной зарплаты нардепа, а законом о госбюджете на 2026 год установили три месячные зарплаты. Эти деньги не облагаются налогом, а за первое полугодие на такие выплаты из бюджета уже направили 382,97 млн грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Следует отметить: речь идет не о повышении должностного оклада парламентариев, а о существенном увеличении отдельной выплаты, которая фактически добавляется к их доходам. Кроме нее, нардепы могут получать компенсации за аренду жилья, проезд и другие предусмотренные законом расходы.

Что изменилось в выплатах нардепов

В законе о Государственном бюджете Украины на 2026 год отдельной статьей установили: народному депутату возмещают расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат. При этом такая компенсация не подлежит налогообложению.

Одновременно на 2026 год приостановили действие части нормы закона "О статусе народного депутата Украины", которая определяла размер такого возмещения. То есть новый порядок установили именно законом о госбюджете на текущий год.

В документах Верховной Рады прямо указано, что именно изменение размера этой компенсации стало причиной дополнительной потребности в бюджетных средствах. При планировании сметы парламента на 2026 год расходы рассчитывали по старым правилам, однако после принятия госбюджета для новой выплаты потребовалось дополнительное финансирование.

В бюджетных документах Верховной Рады во время обсуждения этой нормы указывалась сумма 198 тыс. грн в месяц. Это соответствовало трем зарплатам народного депутата по расчетам на тот момент.

Сколько уже потратили из бюджета

Масштаб выплат виден из отчета об исполнении сметы Верховной Рады за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев на возмещение народным депутатам расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, направили 382,97 млн грн.

Для сравнения, на компенсацию расходов за аренду жилья или наем гостиничного номера за тот же период потратили 9,46 млн грн, а на компенсацию проезда по территории Украины – 12,73 млн грн. То есть именно "депутатские" стали крупнейшей статьей среди этих выплат парламентариям.

В первом квартале ситуация уже была заметной: на возмещение депутатских расходов потратили 152,16 млн грн, что составило 94,4% всех кассовых расходов по соответствующему коду экономической классификации, по которому проводятся такие выплаты. В парламенте объяснили, что рост потребности в средствах напрямую связан с изменением размера компенсации в 2026 году.

Какие еще компенсации получают нардепы

Кроме выплат на выполнение депутатских полномочий, парламентарии могут получать компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в Киеве. В смете Верховной Рады на 2026 год также предусмотрены средства на проезд народных депутатов по территории Украины. В частности, норма компенсации проезда установлена на уровне 7500 грн в месяц, или 90 тыс. грн в год на одного депутата.

В то же время получение таких компенсаций не означает автоматического увеличения именно должностного оклада нардепа. Это разные виды выплат.

Поэтому, когда речь идет о сумме, которую народный депутат может получить в течение месяца, важно различать зарплату и средства, которые парламент возмещает для выполнения депутатских полномочий или обеспечения работы.

Сама зарплата нардепа формируется отдельно. Официальные документы Верховной Рады указывают, что должностной оклад депутата – члена комитета рассчитывается исходя из десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2026 году это 33 280 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, повышение выплат нардепам произошло на фоне перехода Украины к жесткой бюджетной экономии. Министр финансов Сергей Марченко не исключает, что в случае продолжения мер экономии этот режим может привести к задержкам зарплат бюджетникам.

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