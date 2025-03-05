Деньги поступят очень быстро: будущий канцлер Германии обещает разблокировать 3 млрд евро для Украины

Лидер партии Христианско-демократический союз, победившей на парламентских выборах, Фридрих Мерц планирует в случае назначения его следующим канцлером Германии (самый очевидный вариант) ускорить выделение Украине 3 млрд евро дополнительного финансирования. Средства были заморожены в 2024 году нынешним главой правительства Олафом Шольцом

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Как сообщает Le Monde, это решение Мерц обсудит во время встречи с Шольцом перед саммитом лидеров Европейского Союза, который состоится 6 марта. "Мы предполагаем, что средства будут быстро разблокированы", – цитирует его СМИ.

На сегодня его партии политсила с Социал-демократической партией Шольца переговоры о формировании будущего правительства. Они уже объявили о намерении беспрецедентных инвестиций в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угроз США выйти из НАТО.

В этой связи обе политические партии требуют провести на следующей неделе голосование в Бундестаге об отмене конституционной нормы, что ограничивает размер допустимого дефицита федерального бюджета Германии. "Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, лозунгом нашей защиты должно быть: любой ценой!" – сказал Мерц.

Ранее с призывом как можно быстрее разблокировать 3 млрд евро дополнительной помощи Киеву выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она объяснила это необходимостью Украины противостоять российской агрессии "для достижения справедливого мира, а не капитуляции". Кроме того, она считает необходимым принять всеобъемлющий финансовый пакет помощи Киеву на саммите ЕС, состоящий из гуманитарной, экономической и военной поддержки.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительства Германии изменило свою позицию по конфискации замороженных суверенных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро. В Берлине склоняются к тому, что эти средства могут быть использованы, чтобы принудить Россию к мирному соглашению и предоставить Украине гарантии безопасности в случае завершения войны.

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