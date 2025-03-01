'Должны сделать это немедленно': Бербок призвала Бундестаг разблокировать €3 млрд дополнительной помощи Украине

Германия должна как можно быстрее разблокировать 3 млрд евро дополнительной помощи Киеву. Соответствующие действия должны стать одним из шести элементов, которые ФРГ и Европа могут предпринять для усиления собственной безопасности и помощи Украине.

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Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает "Укринформ". По ее словам, Украина должна продолжать противостоять российской агрессии "для достижения справедливого мира, а не капитуляции"

"Первое, мы должны заново построить нашу, немецкую поддержку Украины, к тому же немедленно. Я обращаюсь ко всем демократическим партиям, представленным в Бундестаге, освободить заблокированные 3 миллиарда евро помощи", – сказала Бербок.

Она добавила, что вторым шагом необходимо принять всеобъемлющий финансовый пакет помощи Киеву на саммите ЕС в следующий четверг, состоящий из гуманитарной, экономической и военной поддержки.

Третьим элементом станет усиление реального сотрудничества между Германией, Францией, Великобританией и Польшей. По словам Бербок, эти партнеры не должны вести споров по поводу "развития украинского ПВО и поставок дальнобойного оружия для защиты".

Бербок подчеркнула, что нужно действовать быстро и сформировать новое правительство, которое возьмет на себя ответственность, а до этого действовать старому правительству вместе со всеми демократическими силами.

Следующие три пункта, предложенные ею, касаются усиления обороноспособности стран Европы и отдельных членов, чтобы противодействовать агрессии со стороны России и гибридным угрозам. Это включает в себя существенное повышение финансирования оборонной отрасли и инфраструктуры. По словам Бербок, следует создать оборонный фонд, поскольку инвестирование в безопасность Европы в то же время укрепляет евроатлантические европейские отношения.

"Длительный мир для Украины скорее будет с Вашингтоном, чем без или даже против Вашингтона", – подчеркнула Бербок и призвала действовать взвешенно.

Она также предостерегла от того, чтобы называть жертву вором или, наоборот, поскольку это может привести к полному распаду международной системы, основанной на правилах и безопасности для большинства стран. Это будет иметь негативные последствия и для будущего США, потому что вряд ли кто будет доверять старейшей демократии и самой военной мощи.

"Вчерашний день показал: мы, европейцы, не имеем больше права быть наивными", – подчеркнула Бербок и отметила, что теперь ни одна страна, у которой есть сильный сосед, не сможет чувствовать себя в безопасности.

Напомним, 21 февраля Бербок заявила о необходимости усиления давления на США, по ее словам, Вашингтону нужно дать понять, что они могут потерять гораздо больше, если больше не будут стоять рядом с либеральными демократиями Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство хочет усилить обороноспособность своей армии для противодействия возможной российской агрессии. Идут дискуссии о путях обхода установленных в стране жестких ограничений на государственные заимствования, которые позволили бы быстро выделить на спецзатраты на оборону около 200 миллиардов евро.

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