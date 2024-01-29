Деньги напрямую Украине: Зеленский предложил ЕС кардинально изменить выплаты беженцам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны направлять социальную поддержку украинских беженцев в бюджет Украины. По мнению президента, Украина могла бы сама перераспределять эти средства в соответствии с местонахождением человека.

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Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD. Завление Зеленского прозвучало в ответ на вопрос, не следует ли Германии сократить социальную помощь беженцам, чтобы сэкономленными средствами поддержать Украину напрямую.

"Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже перераспределяла бы эти деньги в зависимости, где находится этот человек", – заявил глава страны.

Он отметил, что иногда беженцы получают помощь не только от страны, где они сейчас находятся, но и от Украины. Кроме того, Зеленский объяснил, что часть украинских средств осталась в Европе, когда беженцы, убегая от войны, вывозили их. Однако после того, как началась поддержка украинцев, которые сейчас находятся за границей, европейские средства остались в экономике той или иной страны.

Зеленский также отметил, что решение поддерживать украинцев является личным выбором немцев и Германии, а также любой другой европейской страны. Он также призвал не обобщать вопрос о беженцах, особенно мужчинах, поскольку есть и те, кто законно покинул страну. Зеленский выразил желание, чтобы внимание было обращено на то, где остается большинство этих средств, когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, многие страны ЕС уже решили сокращать прямую поддержку украинцев. К примеру, в Польше нынешнем виде правила для беженцев будут действовать только до сентября-2024. А среди анонсированных изменений после этой даты – уменьшение выплат на детей и отмена статуса беженца после выезда из Польши даже на короткий срок, например, на праздники или в отпуск.

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