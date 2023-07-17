Что происходит с курсом доллара в Украине и где покупать валюту выгоднее всего

По состоянию на утро 17 июля украинские банки установили наличный курс доллара на среднем уровне в 36,75/37,35 грн (в покупке/в продаже). Таким же он был и днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили в Укрэксимбанке – 36,8 грн. За ним идут:

ПУМБ – 36,75 грн;

Райффайзен Банк, Укргазбанк – 36,7 грн;

ПриватБанк – 36,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 36,5 грн;

OTP Bank – 36,15 грн.

Продают доллар дороже всего тоже в Укрэксимбанке, а также Креди Агриколь Банк – по 37,6 грн. Далее следуют:

Райффайзен Банк, ПУМБ – 37,5 грн;

Укргазбанк – 37,4 грн;

ПриватБанк, OTP Bank – 37,2 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс выставили на уровне 37,08/37,19 грн (в покупке/в продаже). Это:

на 2 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 1 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой будет курс 17-23 июля

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на этой неделе на наличном валютном рынке сохранится относительное спокойствие. Наличный курс доллара будет находиться в максимально приближенных к официальному границах 36,7-37,7 грн.

А вот в более долгосрочной перспективе – 1,5-2 месяцев, – отметил банкир, на наличном валютном рынке следует ожидать постепенное укрепление гривни по отношению к доллару. Вплоть до "объединения" с официальным курсом. Это же касается и евро.

"Регулятор, имея определенные экономические основания, уже анонсировал дальнейший путь на либерализацию валютного рынка, а это фактический отказ от регулирования рынка и постепенный переход к плавающему курсу валют с возвратом к инфляционному таргетированию. Также стоит напомнить, что в июле-сентябре НБУ планирует уменьшить учетную ставку на 1-2%", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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