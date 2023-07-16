Ждать ли украинцам нового курса доллара? Эксперт спрогнозировал, сколько будет стоить валюта на грядущей неделе

В Украине на следующей неделе (17-23 июля) на наличном валютном рынке сохранится относительное спокойствие. Курс будет находиться в своих новых границах, максимально приближенных к официальному курсу – доллар будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/$.

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В то же время текущие колебания, как и неделю назад, будут на минимальном уровне – от 0,1 до 0,3 грн, а спред (разница между курсом покупки и продажи) будет держаться в амплитуде 0,15-0,25 грн. Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"Стоит отметить, что ситуация на валютном рынке тщательно изучается, анализируется НБУ. Регулятор, имея определенные экономические основания, уже анонсировал дальнейший путь на либерализацию валютного рынка, а это фактический отказ от регулирования рынка и постепенный переход к плавающему курсу валют с возвратом к инфляционному таргетированию. Также стоит напомнить, что в июле-сентябре НБУ планирует уменьшить учетную ставку на 1-2%", – сказал эксперт.

Так, в ближайшие 1,5-2 месяца на наличном валютном рынке следует ожидать постепенное укрепление гривни по отношению к доллару и евро вплоть до "объединения" с официальным курсом. Лесовой отметил, что на начало июля разница между официальным и наличным курсами уже составляет в среднем 0,5-1%, что является наглядным свидетельством стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

"Итак, в период 17-23 июля на рынке сохранится достаточно стабильная ситуация: наличные курсы будут находиться в пределах 36,7-37,7 грн/$ и 40-41 грн/€", – подчеркнул специалист.

OBOZREVATEL сообщал, что курс наличного доллара в банках Украины 16 июля составляет 36,75/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со вчерашними значениями курс на покупку не изменился, на продажу поднялся на 3 копейки.

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