Что происходит долларом в Украине: в НБУ сделали заявления о курсе

В марте в Украине заметно повысился курс доллара. По данным Национального банка Украины (НБУ), гривня в этот период просела из-за начала войны в Персидском заливе – подорожали энергоносители и, соответственно, у импортеров возросла потребность в валюте. Кроме того украинцы и сами стали вдвое активнее скупать наличные доллары. Впрочем, ни дефицита долларов, ни галопирующей девальвации в Украине не ожидается.

Ситуацию с курсом прокомментировали представители НБУ на брифинге. В частности, заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий объяснил, что еще в начале года колебания курса традиционно были сезонными.

Так, гривня в январе-феврале немного ослабла после больших бюджетных расходов, а впоследствии курс выровнялся и НБУ ожидал его отката уже в марте. Но в игру вступил фактор войны Израиля и США против Ирана.

На этом фоне вырос спрос на валюту – потребность в ней ощутили, в частности, импортеры, чьи расходы поднялись из-за глобального подорожания нефти и газа. Кроме того, доллар подорожал не только в Украине, и это тоже повлияло на курс.

"Мы также наблюдали укрепление доллара в паре доллар-евро, что обусловило рост спроса на импорт товаров, оплата за которые производится в евро. Также меньше было предложение, это обусловлено тем, что экспортеры уменьшили продажу валюты", – отметил Гелетий.

Не осталось в стороне и население. Если в феврале средний за день спрос на наличную валюту составлял около 25 млн долл., то в середине марта этот показатель вырос почти вдвое, до около 45-47 млн долл.

"Тем не менее, ситуация контролируемая. Нашим приоритетом согласно стратегии валютных смягчений является расширение гибкости колебаний. Это обеспечивается. Нам важно обеспечить усиление адаптивности нашей экономики к внутренним и внешним шокам", – заверил Гелетий.

Глава НБУ Андрей Пышный добавил, что благодаря поддержке Европы Украина может сохранять валютную устойчивость. Только с начала года наша страна получила 5,5 млрд долларов официального финансирования.

"Благодаря этим поступлениям правительство имело возможность профинансировать все критические расходы бюджета и сохранить запас средств для покрытия будущих бюджетных потребностей. Международные резервы оставались на высоком уровне, это поддерживает высокую способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка", – сказал Пышный.

Как ранее НБУ объяснял колебания гривни

НБУ уже комментировал ослабление гривни в середине марта. Тогда в регуляторе также говорили о росте спроса на валюту, вызванного геополитической нестабильностью. В то же время в Нацбанке подчеркивали: это общемировая тенденция – доллар укрепился не только по отношению к гривне, но и к евро и валютам других торговых партнеров Украины.

Нацбанк и раньше уверял, что ситуация держится под контролем. Курсовые колебания помогают экономике подстраиваться к внешним шокам, а регулятор имеет достаточно резервов и инструментов, чтобы оперативно реагировать на изменения и поддерживать устойчивость рынка.

