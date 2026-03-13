Почему в Украине взлетел курс доллара: объяснение НБУ

На курс гривны к доллару и евро сейчас влияют рыночные факторы. В Национальном банке Украины заявили, что гривна ослабла из-за повышенного спроса на иностранную валюту в течение последних недель. Произошло это из-за усиления геополитической неопределенности.

Но в НБУ готовы оперативно реагировать для сохранения устойчивости на валютном рынке. Это сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Аналогично ослабевали к доллару США также евро и многие другие валюты стран – основных торговых партнеров Украины. В результате обменный курс гривны относительно упомянутых валют оставался относительно стабильным", – объяснили в пресс-службе Нацбанка.

В НБУ отметили, что динамика курса гривны отражает влияние рыночных факторов, а курс выполняет роль поглотителя шоков. В то же время Нацбанк сообщает, что он готов сохранять устойчивость валютного рынка и оперативно реагировать на изменение ситуации. Для этого он будет используя свой инструментарий и имеющиеся международные резервы.

Какие рекорды бьет курс доллара

После начала войны Израиля и США против Ирана курс гривны к доллару просел. Официальный курс снизился почти на гривну – с 43,20 грн до 44,16 грн. Впрочем курс евро остается стабильным – 50,95 грн сейчас и 51,02 грн в начале месяца.

На 13 марта Нацбанк рассчитал курс доллара на уровне 44,16 грн. Официальная цена доллара впервые превысила 44 грн, чем достигла нового исторического рекорда. Хотя в обменниках курс уже несколько раз поднималась выше 44 грн.

Предыдущий официальный максимум был лишь днем ранее – 43,98 грн за доллар. До марта исторический максимум стоимости доллара в Украине составлял 43,41 грн. Этот показатель держался с 19 января 2026 года.

Как НБУ планирует "держать" гривну

Ранее в Нацбанке сообщали, что оснований для резкого колебания курса валют в Украине нет. Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук объяснял это рекордными международными резервами Украины.

"Мы не видим оснований для того, чтобы курс "вылетал в космос". У нас есть неплохая "подушка безопасности"... У нас есть определенный опыт в макроэкономическом управлении. Мы прошли через много вызовов", – заявил Николайчук.

По его словам, нынешний уровень резервов примерно вдвое превышает показатель в начале 2022 года. Объем международных резервов Украины на 1 марта 2026 года составлял почти 55 млрд долларов. Кроме того, НБУ рассчитывает на значительные объемы международной финансовой помощи.

Ранее OBOZ.UA писал, что в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу стоимость валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

