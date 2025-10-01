Четыре страны ЕС за время войны заплатили России за газ больше, чем оказали помощи Украине: что за эти деньги можно приобрести

Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды, с 2022 по июнь 2025 года, заплатили за поставки газа из страны-агрессора России 34,3 млрд евро. За этот период времени они суммарно оказали Украине помощь в размере 21,2 млрд. евро.

То есть, за все время полномасштабного вторжения указанные страны заплатили России за газ больше, чем оказали помощи нашей стране. Это – вывод исследования специалистов бельгийского филиала Greenpeace.

Поставки газа из России в ЕС увеличились

Импорт российского ископаемого газа, несмотря на все заявления руководителей ЕС и властей отдельных стран Европы, не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Действительно, поставки газа по трубопроводам в ЕС в последние годы благодаря санкциям были сокращены. Зато увеличились поставки сжиженного природного газа из РФ в Европу.

"Такая торговля продолжает приносить в Россию миллиарды из Европы. Она ведется энергетическими компаниями, чьи главные офисы находятся в Европе, включая TotalEnergies, Shell, Naturgy и SEFE – они обеспечивают и продолжают поставки газа из России в Европу на ближайшие годы", – указано в исследовании.

Это – миллионы снарядов и тысячи танков

Основным российским поставщиком сжиженного газа в Европу является компания "Ямал СПГ". По оценке Greenpeace, с 2022 по 2024 годы ее выручка от продажи топлива в Европу составила 40 млрд долларов. Из этой суммы "Ямал СПГ" внесла в бюджет РФ не менее 9,5 млрд долларов налогов.

За эти деньги Россия могла бы произвести сама, или приобрести у своих союзников 9,5 миллиона артиллерийских снарядов калибра 152 мм, или 271 тысяч дронов Shahed, или 2686 боевых танков T-90M, подсчитали в Greenpeace.

Запрет на импорт российского газа

Напомним, что запрет на импорт российского сжиженного газа в ЕС (с января 2027 года) и полный запрет на транзакции с российскими энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" – меры, входящие в 19-й пакет санкций ЕС против России.

В Greenpeace обращают внимание: несмотря на громкие заявления, Европа решилась на такой шаг, как отказ от российской газовой иглы, только на фоне давления американского президента Дональда Трампа. Только после того, как он публично обвинил европейские страны в "финансировании войны" России против Украины, Еврокомиссия включила в санкционный пакет запрет российского газа.

Правда, отказ ЕС от российских энергоресурсов приведет лишь к аналогичной зависимости от США, считают в Greenpeace.

Как сообщал OBOZ.UA, США действительно готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Сейчас энергетическая отрасль Соединенных Штатов имеет достаточные мощности для обеспечения потребностей европейских государств – это заявления соответствующих госчиновников из администрации Трампа.

Добавим, что в целом импортировать российский газ, как трубопроводный, так и сжиженный, продолжают восемь стран ЕС: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания.

