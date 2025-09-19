Крупные страны ЕС продолжают покупать газ у России: полный список

Сразу 8 стран ЕС все еще продолжают импортировать российский газ. При чем как трубопроводный, так и сжиженный (СПГ). В то же время у руководства Евросоюза нет данных о том, где это газ фактически используется.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии по энергетике Анна-Кайса Итконен, передает The Guardian. По ее словам, этими странами являются:

Бельгия.

Франция.

Греция.

Венгрия.

Нидерланды.

Португалия.

Словакия.

Испания.

При этом подчеркивается: сразу 8 стран-членов ЕС продолжают закупать российский газ, несмотря на требование президента США Дональда Трампа к ЕС и НАТО полностью прекратить энергопоставки из России. А также вопреки его "растущему недовольству" по поводу того, что это не происходит. В частности, ранее он заявил, что таким образом Европа финансирует войну против Украины.

Сколько газа ЕС покупает у России

Как ранее сообщали в Reuters, крупнейшим импортером российского СПГ в Европе является Франция, которая в январе-августе 2025 года приобрела около 4 млн тонн этого топлива. Далее следуют:

Бельгия – 2,3 млн тонн;

Испания – 1,8 млн тонн;

Нидерланды – около 1 млн тонн.

ЕС планирует отказаться от российского сжиженного газа?

В то же время, в Bloomberg ранее сообщали, что ЕС таки прислушался к призывам Трампа и начал готовиться сначала к сокращению импорта российского СПГ, а в дальнейшем и полном отказе от него. Для этого в Европе планируют действовать двумя путями:

Усилением санкций против РФ.

Внесением поправок в программу RePowerEU (это стратегическая инициатива ЕС, целью которой является сокращение зависимости ЕС от российских энергоресурсов и ускорение перехода на чистую энергию).

В частности, отмечается, оба пути направлены на полный отказ от закупки энергоносителей у Москвы до конца 2027 года. Причем если решение о санкциях требует единогласия стран-членов, то для внесения поправок в RePowerEU будет достаточно голосов квалифицированного большинства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сам Трамп считает, что падение цен на нефть может понудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. По словам Трампа, при таком развитии событий у Путина "не будет выбора".

